Sudan: Sojoji Sun Kakkabo Wani Jirage Marasa Matuƙa 3 A Sao’I 24 Da Aka Harbo Daga Habasha

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojin Sudan sun bayyana harbo wani jirgi mara matuƙi da suka kwatanta da "na musamman mai nisa" a yankin Nilu Blue, sun ce na Dukarun Gaggawa ne wanda ya ratso daga cikin ƙasar Habasha.
Hedkwatar "Runduna ta Huɗu - Sojojin Ƙasa" ta ce na’urar tsraon sama ta lura da jirgin maras matuƙin a lokacin da yake kutsawa sararin samaniya a yankin Al-Karmak, kuma ta yi nasarar harbo shi ba tare da an yi asarar rai ko dukiya ba.
A cewar sojin Sudan, wannan shi ne jirgi mara matuƙi na uku irinsa mai nisan zango da na’urra tsaron ta harbo a fagen Nilu Blue cikin sa'o'i 24. A lokacin da babu wani marnati daga Habasha kan lamarin.
Fagen Nilu Blue yana fuskantar tsanantawa mai ci gaba cikin makonnin da suka gabata, inda sojin Sudan ke fuskantar rikice-rikice da dakarun Gaggawa da dakarun "Harkartush-Shabiyya - Arewa", a tsakiyar motsin soji a kewayen Al-Karmak da Qaysan da Al-Damazin.
A baya sojojin sun bayyana harbo jiragen mara matuƙa da suka ce sun shigo daga wajen Habasha, yayin da a baya hukumomin Sudan suka zargi Addis Ababa da bayar da goyon baya ga " dakarun Gaggawa", zarge-zargen da Habasha ta ƙi amincewa da su a nata ɓangare.
A wani yanayi irinsa, sojin Sudan da sojojin da ke ƙawance da su suna ci gaba da ayyukansu a jihar arewacin Kordofan, bayan sake kwace yankuna da dama cikin kwanakin da suka gabata. Majiyoyin soji sun bayyana cewa sojojin sun sake kwace yankin Al-Jammamah, bayan yaƙe-yaƙe da dakarun Gaggawa, yayin da sojojinsu suka matsa zuwa yankunan Sudri da Al-Mazrub a arewa maso yammacin jihar. Dakarun Gaggawa ba su bayar da wata magana nan take kan waɗannan abubuwan da ke faruwa ba.
Sojojin da rundunar haɗin gwiwa da ke ƙawance da su sun bayyana, a ranar 17 ga Satumba na wannan watan, sake kwace kusan wurare 11 a arewacin Kordofan, a cikin ayyukan faɗaɗa yankunan da suke iko a yammacin birnin Al-Abyad.
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