Farfesa Danladi: Gwamnatin Najeriya Ba Kamata Ta Zama Tushen Tsoro Ga 'Yan Ƙasar Da Take Wanzuwa Don Kare Su Ba.

Akwai lokuta a rayuwar wata al'umma da wani lamari guda ɗaya ke tilasta mana mu dubi zuwa ga fiye da lamarin kansa. Mutuwar da aka ruwaito ta matasan Najeriya 37 a hannun Hukumar Kare Fararen Hula da Tsaron Ƙasa ta Najeriya a Jihar Niger daya ne da irin wadanna lakutan. Waɗannan da abin ya faru akansu maza ne da ake zargi da haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Amma ba wata kotu da ta tabbatar da laifinsu. Waɗanda ake tuhuma suna a hannun gwamnati ne—kuma wannan bambanci yana da muhimmanci. Gwamnati ta tabbatar da mutuwar kuma ta ba da umarnin bincike, yayin da tambayoyi kan yanayin da aka tsare mutanen da kuma ainihin abin da ya haifar da mutuwarsu suka rage.
Ko da menene binciken na ƙarshe zai tabbatar, wata tambaya maras daɗi da ba za a iya gujewa ba ita ce: wace irin ƙasa muke kasancewa a yanzu idan mutanen da aka kama a hannun gwamnati za su iya mutuwa da yawa haka?
Bari mu bayyana sarai: haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida ba laifi ne, kuma gwamnati tana da cikakken haƙƙi, haƙiƙa nauyi, na kare albarkatun ma'adinai na Najeriya. Amma aiwatar da doka ba zai iya zama rashin bin doka da kansa ba. Wanda ake tuhuma ba ya rasa mutuntakarsa saboda an zarge shi da laifi ba ne. Kamu ba hukunci ba ne. Tsarewa ba hukuncin kisa ba ne. Kundin Tsarin Mulki na Najeriya yana kare haƙƙin rayuwa, daraja, 'yancin mutum da sauraron shari'a cikin adalci. Waɗannan haƙƙoƙin ba sa fakuwa saboda wanda ake tuhuma ya kasance matashi matalauci mai haƙo gwal.
Kuma Wannan Musibar Tana Tayar Da Wata Tambaya Mafi Girma.
Me ya sa haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida ba ke bunƙasa tun da farko a ƙasar da Allah ya albarkace ta da gwal, lithium, tantalite, tin da sauran ma'adanai masu mahimmanci? Me ya sa matasan Najeriya ke jefa rayuwarsu cikin haɗari a ramuka masu haɗari yayin da ma'adanai masu daraja ke barin ƙasar ta hanyoyin da yawanci ke da wuya a gano su? Wanene ke ba da kuɗin ayyukan? Wanene ke sayen ma'adanai? Wanene ke jigilar su? Wanene a ƙarshe ke amfana?
Idan haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida ba yana taimakawa wajen ba da kuɗin cibiyoyin aikata laifuka, kamar yadda hukumomin Najeriya suka sha gargaɗi, to kama matasan da ke ƙasan lamarin bay a wadatarwa. Bibiyar kuɗin. Nemo waɗanda ke ba da kuɗin ayyukan, waɗanda ke saye da fitar da ma'adanai, da duk wanda—na Najeriya ko na waje—ke amfana daga wannan kasuwanci na haram -ya zama lazim-.
Kuma idan ƙasar tana da irin wannan babban arzikin ma'adinai, me ya sa gwamnati ba za ta iya tsara fannin yadda ya kamata ba? Me ya sa ba za a iya yi wa masu haƙo ma'adinai na gargajiya rajista, a tsara su cikin ƙungiyoyin haɗin gwiwa kuma a ba su damar shiga ayyukan haƙo ma'adinai bisa doka ba? Me ya sa Najeriya ba za ta iya samar da cibiyoyin saye da aka tsara, lasisi mabayyani, sarrafawa na gida da fitar da ma'adanai da ake iya bin diddigin su ba? Me ya sa arzikin ma'adinai da ke ƙarƙashin ƙasar Najeriya zai zama tushen aikata laifuka maimakon aikin yi, masana'antu da wadata ta ƙasa?
Wataƙila ma abin da ya fi damuwa shi ne makomar al'ummomin da ake samun waɗannan albarkatu a cikinsu. Ana korar mutane daga gonakinsu da filayen kakanninsu; rashin tsaro yana sa rayuwar yau da kullum ba ta yiwuwa; duk da haka albarkatun da ke ƙarƙashin ƙafafunsu suna ci gaba da jawo waɗanda za su iya amfani da su. Shin ƙasa za ta iya kiran kanta mai ci gaba yayin da ake korar 'yan ƙasarta daga ƙasarsu yayin da wasu ke hako arzikin da ke ƙarƙashin wannan ƙasar?
Sai Kuma Batun Kundin Tsarin Mulki.
Me zai faru da alkawarin tsarin mulki na haƙƙin rayuwa idan ɗan ƙasa ya mutu a hannun gwamnati? Me zai faru da daraja da karama idan ana zargin an cushe fursunoni cikin yanayi da bai dace da ɗan adam ba? Me zai faru da sauraron shari'a cikin adalci idan zargi ya zama hukunci kafin kotu ta yi magana?
Kuma idan 'yan ƙasa suka fito kan tituna don neman amsoshi, gwamnati dole ta sake nuna a cigaba da haƙuri da kai zuciya nesa. Idan masu zanga-zangar suka aikata tashin hankali, wajibi ne doka ta tunkare su. Amma idan sojojin tsaro suka yi amfani da ƙarfin kisa maras doka kan 'yan ƙasa, wannan ma dole a bincika. Kuskure ɗaya ba zai iya halalta wani ba. Gwamnati ba za ta iya iƙirarin cewa tana kare doka da oda yayin da take keta ainihin ƙa'idodin da ke ba doka da oda halaccinsu.
Ta Nan Ne Al'amarin Ya Zarce Jihar Niger.
Gwamnati ba ta kiyaye kwanciyar hankalin ƙasa ta hanyar mallakar bindigogi, tufafi da ikon kamu kawai ba. Tana kiyaye kwanciyar hankali ne ta hanyar kiyaye amincewar jama'a cewa adalci zai wakana. Yayin da 'yan ƙasa suka fara gaskata cewa ana kare masu karfi yayin da ake hukunta matalauta, ko cewa arzikin ma'adinai ya fi rayuwar ɗan adam muhimmanci, ko kuma cewa ba za a iya aminta da cibiyoyin gwamnati ba wajen tabbatar da adalci, to wani abu mai haɗari zai fara faruwa: amincewar jama'a zata fara mutuwa.
Kuma Idan Amincewar Jama'a Ta Mutu, Wajibi Ne Gwamnatoci Ya Kamata Su Damu.
Shin gwamnati, ta hanyar gazawa akai-akai wajen adalci, rashin tsaro, cin hanci da rashawa da rashin hukunta masu laifi, tana shuka tsaban tawayen da take tsoro a hankali ne? Gwamnatoci dole su fahimci cewa zanga-zangar lumana, fushin jama'a da buƙatun yin lissafi gargaɗi ne da bai kamata a danne su kawai ba. Ya kamata a ji su ne.
Saboda haka Mutuwar waɗannan 'yan Najeriya 37 dole bai kamata ta zama wani kanun labarai da zai iya ɓacewa bayan 'yan kwanaki ba. 'Yan Najeriya sun cancanci a basu amsoshi. Wanene ya kama su? A ina aka tsare su? Mutane nawa aka ajiye a cikin wannan ɗakin? Yaya yanayi ya kasance? An yi ƙorafi? An nemi taimakon likita? Me ya haifar da mutuwar? Shin akwai sakaci ko cin zarafi? Kuma idan an aikata kuskure, wanene za a hukunta a kama shi da laifi?
Bayan Jihar Niger, ƙasar tana buƙatar cikakken nazari na gaskiya kan dangantakar da ke tsakanin arzikin ma'adinai, haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida ba, rashin tsaro da ƙaurar dole.
Najeriya ba ta rasa albarkatu ba. Abin da muka rasa shi ne tsarin gaskiya da lissafi wanda zai iya mayar da waɗannan albarkatu zuwa wadata ga jama'a.
Gwal Bai Kamata Ya Kawo Mutuwa Ba.
Lithium Bai Kamata Ya Kawo Ƙaura Ba.
Arzikin Ma'adinai Bai Kamata Ya Zama Tushen Rashin Tsaro Ba.
Kuma Gwamnatin Najeriya Ba Kamata Ta Zama Tushen Tsoro Ga 'Yan Ƙasar Da Take Wanzuwa Don Kare Su Ba.
Arzikin Da Ke Ƙarƙashin Ƙasarmu Na Al'umma Ne. Amma Rayukan Da Ke Saman Wannan Ƙasa Na Allah Ne Kuma Dole Gwamnati Ta Kare Su. Babu Wani Ma'adanai Da Ya Fi Rayuwar Ɗan Adam Daraja.
'Yan Najeriya Suna Kallo, Duniya Tana Kallo Kuma Sama Da Komai, Allah Yana Kallo.
Farfesa Abdullahi Danladi
18/9/2026
(7/4/1448)
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