Shin Kasan Maƙiyin Da Yake Tare Da Kai Koyaushe!

Kamfanin Dillancin Labarai na Ƙasa da Ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA: An ruwaito daga Imam Sadiq (a.s.) cewa Annabi Mai Girma Da Daukaka (S.A.W) ya aika da wata runduna zuwa yaƙi, lokacin da suka dawo, ya ce: "Marhaba ga mutanen da suka kammala Ƙaramin Jihadi kuma Jihadi Mafi Girma ya rage a kansu. Sai aka ce: Ya Manzon Allah (S.A.W) [duk wannan wahala da raunuka da kashe-kashe a yaƙin, me ya fi wannan?] Menene Jihadi Mafi Girma? Ya ce: Jihadi da yaƙi da son zuciya!" (1)
A nan za mu yi nuni a taƙaice ga dalilai da dama da ya sa jihadi da son zuciya ya fi jihadi da maƙiyin waje girma:
1- Ta fannin lokaci: Daga fannin lokaci, jihadi da son zuciya ya fi yawa. Da alama bayan zamanin Imam Mahdi (a.s.) babu wani yaƙi da ake kira ƙaramin jihadi; amma jihadi da son zuciya yana nan. Kuma ko da a ce bayan sa akwai jihadi, a kowane lokaci ba a ci gaba da jihadi na waje ba. Don haka jihadi na ciki ya fi girma daga fannin lokaci.
2- Ta fannin kayan aiki: Kayan yaƙi a kowane lokaci suna da iyaka kuma dole a sami makamai da suka dace da wancan lokacin; amma yaƙin ciki da jihadi mafi girma ba su da takamaiman kayan aiki. Dole a yi amfani da kalmomin annabawa (a.s.) da awliya da tarihin magabata a matsayin kayan yaƙi don yaƙi da son zuciya mai umarni da duk abin da aka aikata: "Kuma ku tanadar musu duk abin da za ku iya na ƙarfi." (2)
3- Ta fannin adadi: Adadi yana nufin yawan mutane. A yaƙi yawanci matasa da masu takamaiman shekaru ne ke zuwa yaƙin maƙiyin waje, misali daga miliyan 50, miliyan 4 ke yi yakin. Amma a yaƙin maƙiyin ciki, daga miliyan 50, duk miliyan 50 suna yaƙi.
4- Yaƙi da maƙiyin ciki koyaushe ya fi wahala da girma fiye da yaƙi da maƙiyin waje; kamar yadda a cikin Alkur'ani zarge-zarge kan munafukai da ke yaƙi na cikin gida ciki sun fi na kafirai yawa; kuma wannan shi ne abin da Annabi (S.A.W) ya ce: "Maƙiyin da ya fi ƙiyayya shi ne maƙiyin da ke tsakanin gefenka biyu wato maƙiyin ciki wanda shine son zuciya."
5- Yaƙi da maƙiyin ciki da jihadi na son zuciya ginshiƙi ne na jihadi na waje; wanda ya yi nasara kan maƙiyin ciki, yaƙi da maƙiyin waje zai sauƙaƙa masa; amma wanda ya zama fursuna na gida da abinci da mata, ba zai iya yaƙi da maƙiyi yadda ya kamata ba.
A yaƙin Amurka da Vietnam, Amurkawa sun shigar da sojoji 500,000 a fagen daga kuma don ƙarfafa musu gwiwa sun aika musu da giya da mata mawaƙa da jirage, amma a zamanin yaƙin da aka tilasta da Iraki mun ga yadda sallah da addu'a da jihadi da son zuciya suka ba mayaƙa ƙarfin gwiwa! Ee, dole ƙarfin gwiwa da ginshiƙi su fito daga ciki da fagen yaƙi da son zuciya ba daga waje ba.
6- Muhimmancin jihadi yana da alaƙa da muhimmanci da ƙarfin maƙiyi; yaƙi da ƙaramar ƙasa ya fi sauƙi fiye da babbar ƙasa; domin idan maƙiyi ya fi ƙarfi, yaƙi da shi ya fi wahala kuma son zuciya da abokin tarayya Shaidan, su ne maƙiya mafi ƙarfi a duniya.
7- Ta fannin sakamako; sakamakon jihadi da maƙiyin waje ko nasara ne ko shahada, kowanne daga cikinsu yana kan hanyar Allah (ɗaya daga cikin kyawawan abubuwa biyu). Amma sakamakon jihadi da son zuciya da nasara a wannan fagen, shine isa ga son zuciya mai kwanciyar hankali da yardewar bawa daga Allah da yardar Allah daga bawan: "Ya ke rai mai kwanciyar hankali * Ki koma zuwa ga Ubangijinki, kina mai yarda, abar yarjewa * Ki shiga cikin bayina * Kuma ki shiga Aljannata." (3) (4)
Madogara:
(1). Minhaj al-Bara'ah fi Sharh Nahj al-Balaghah, Hashimi Khoei, Mirza Habibullah / Hassanzadeh Amoli, Hassan da Kamarei, Muhammad Baqir, mai bincike / mai gyara: Miyanji, Ibrahim, Maktabah al-Islamiyyah, Tehran, 1400 Hijira, bugu na huɗu, juzu'i na 6, shafi 132, (Ma'ana).
(2). Suratul Anfal, aya ta 60.
(3). Suratul Fajr, ayoyi 27-30.
(4). An tattaro bayanai daga littafin: Akhlaq al-Islami fi Nahj al-Balaghah, Makarem Shirazi, Nasser, shirya da tsara: Akbar Khadim al-Dhakirin, Nasl-e Javan, Qom, 1385 Hijira ta Rana, bugu na farko, juzu'i na 2, shafi 282.
Fassarawa: Editan ABNA
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