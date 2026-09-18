Ƙoƙarin Saudiyya Na Ƙirƙirar Haɗin Gwiwa Kan Yemen Daga Asmara Zuwa Alkahira; Ya Ci Tura

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Abubuwan da suka faru kwanan nan a Yemen ciki har da mamayar sojojin wannan ƙasar kan gabar yammacin Yemen da mashigar Babal-Mandab, sun sa yankin Ƙahon Afirka fuskantar sabbin ƙalubale. Ƙalubalen da ƙasashen wannan yankin ke da hanyoyin warwarewa daban-daban game da su, amma abin da ya bayyana har yanzu shi ne gazawar Saudiyya wajen hada kan waɗannan ƙasashe don tallafa mata.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon dangane da wanna batu, matsayin Eritrea yana da muhimmanci na musamman. "Osman Saleh", ministan harkokin waje na wannan ƙasar, a ranar 11 ga Satumba ya bayyana cewa babu wata wata hanya ga wannan batu ta hanyar soji don shiga cikin Yemen kuma ya roƙi ƙasashen bakin Tekun Maliya ciki har da Yemen — wadda ya kwatanta a matsayin ƙasa maras gwamnati ɗaya da take da ikon dukkan ƙasar — da su haɗa gwiwa don tabbatar da 'yancin jigilar ruwa a Tekun Maliya.
A lokaci guda, ma'aikatar harkokin waje ta Eritrea, ta zargi UAE da bin manufofin mulkin mallaka a yankin tare da haɗin gwiwar gwamnatin Sahayoniya kuma ta ce Abu Dhabi ta wuce gona da iri kan muradunta na kasuwanci a Tekun Maliya. Osman Saleh ya kuma roƙi ƙasashen gefen Tekun Maliya — abin da ake ɗauka a fakaice nuni ga Masar — da su yi hankali game da manufofin Abu Dhabi na faɗaɗa iko kan tashoshin jiragen ruwa na Ƙahon Afirka da ƙarfafa kasancewarta a wannan yankin.
Matsayin Eritrea Da Muhimmancin Babal-Mandab
Matsayin Asmara yana da muhimmanci musamman domin sojojin Yemen sun faɗaɗa ikonsu kan tsibiran da ke kusa da gabar Eritrea ciki har da tsibirin "Jabal Zuqar". Kafofin watsa labarai a shekarar da ta gabata dangane da nazarin hotunan tauraron ɗan adam sun yi hasashen cewa UAE da gwamnatin Sahayoniya sun gina wani filin tashi jirgi mai tsawon mita 2,000 a wannan tsibirin.
Muhimmancin matsayin Eritrea yana kuma ƙaruwa dangane da rahotannin da suka gabata game da kasancewar haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar Ansarullah da hukumomin Eritrea.
Ban da abin da kafofin watsa labarai na Yamma ke gabatarwa game da alaƙar Eritrea da Iran da kusantar wannan ƙasar zuwa gaɓar da Tehran ke jagoranta, manufofin Asmara — ciki har da kawo ƙarshen haɗin gwiwa da gwamnatin "Abiy Ahmed" bayan ƙarshen yaƙin Tigray a watan Nuwamba 2022 — a aikace sun ci karo da ayyukan mamayar yankin da na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin UAE da gwamnatin Sahayoniya da goyon bayan Amurka a fakaice.
Waɗannan manufofin da ke nanata ikon ƙasa, na iya mayar da Eritrea babban yar wasa a rikicin da ke gudana tsakanin Saudiyya da Yemen musamman a ɗaya daga cikin muhimman fagen wannan rikici ga Eritrea wato mashigar Babal-Mandab.
Djibouti; Ta Nanata Samar Da 'Yancin Jigilar Ruwa
Djibouti ma a ranar 13 ga Satumba ta nanata bayyanannen jajircewarta ga ka'idar tabbatar da 'yancin jigilar ruwa da amincin hanyoyin ruwa na ƙasa da ƙasa kuma ta sake neman mafita ta siyasa, cikakkiya kuma mai ɗorewa ga rikicin Yemen.
Sa'o'i kaɗan bayan wannan matsayi, an wallafa rahotanni game da mamayar sojojin Yemen kan tsibirai biyu masu mahimmanci a Tekun Maliya. Ci gaban da bisa shi, waɗannan sojojin suna da nisan kilomita 34 kawai daga sansanin Amurka na "Camp Lemonnier" a Djibouti kuma wannan sansanin yanzu yana cikin kewayo da hadafin jiragen mara matuƙa da makamai masu linzami na sojojin Yemen.
Wannan sansanin da ake ɗaukarsa babbar sansanin sojin Amurka a Afirka, ana ɗaukarsa mafi muhimmanci wurin farawa ga duk wani mataki na soji da Amurka za ta iya ɗauka kan Yemen. Wannan a lokacin da rahotannin da suka gabata na kafofin watsa labarai na Yamma suka ba da labarin adawar Djibouti a lokuta da dama kan amfani da sojojin Amurka na "Camp Lemonnier" don kai hare-hare kan Yemen.
A daidai lokacin da gwamnatin Amurka ta sanar wa Saudiyya cewa a halin yanzu ba ta da shiri na shiga tsakani kai tsaye kan Yemen, rahotanni game da rawar soji ta Amurka a Djibouti ma sun ƙaru. Rawar da aka kwatanta a matsayin mai mai da hankali kan taimako wajen kare mashigar Babal-Mandab.
Dangane da waɗannan rahotanni, shirye-shiryen kasancewar sojojin Amurka da ƙasa mai masaukin ke ƙayyade wa, sun sanya ƙuntatawa kan aikin waɗannan sojojin kuma sun takaita ayyukansu ga ayyukan yaƙi da ta'addanci. Sakamakon haka, babu yiwuwar buɗe wata fuskantar juna kai tsaye ta soji kan Yemen daga ƙasar Djibouti.
Irin wannan taka tsantsan daga Amurka na iya sanya Djibouti cikin wani yanayi mai wahala. Domin Saudiyya cikin shekarun da suka gabata ta kasance ɗaya daga cikin muhimman abokan wannan ƙasar.
Ziyarar Bin Salman Zuwa Alkahira; Fatan Riyadh Kaitsaye
A cikin irin wannan yanayi, ziyarar kwanan nan ta "Mohammed bin Salman" yariman mai jiran gado na Saudiyya zuwa Alkahira ma alama ce ta takurawar zaɓuɓɓukan Riyadh musamman dangane da la'akarin Masar da Eritrea game da shiga cikin yaƙin soji kan Yemen.
Hanyar Alkahira a wannan fanni ta dogara kan kiyasin cewa ƙirƙirar cibiyar rikici ta dindindin a kudancin Tekun Maliya na iya ci gaba shekaru da yawa kuma ƙarfin soji na Saudiyya ko da tare da goyon bayan sojojin abokantaka, ba lalle zai iya kawo ƙarshen wannan rikici cikin sauƙi don amfaninta ba.
Ziyarar Bin Salman zuwa Masar ta faru ne sa'o'i kaɗan bayan da yariman mai jiran gado na Saudiyya a Riyadh ya gudanar da wani taro na sirri da wasu manyan hafsoshin soji a hedkwatar rundunar tsakiya ta sojojin Amurka (CENTCOM). Wannan ziyara ta kuma kasance tare da hasashe game da kasancewar wani shiri na shigar Masar tare da Saudiyya har ma a fannin musayar bayanai.
Duk da haka da alama Alkahira tana bin wata hanya daban. Ko da yake mai yiwuwa don samun gamsuwar Saudiyya, Masar na iya sanya wasu matakan aiki masu iyaka a cikin ajandar.
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