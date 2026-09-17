Pakistan: Kare Saudiyya Wajibi Ne Na Aqida A Kanmu/ Zamu Zartar Da Alkawuranmu Ga Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Khawaja Muhammad Asif, ministan tsaron Pakistan, a cikin tattaunawa da tashar gida ta "Geo" ya nanata cewa lokacin aiwatar da yarjejeniyar Makka ya yi; an bayar da wannan magana ne a yanayin da hare-haren Ansarullah kan Saudiyya suka tsananta.
Ministan tsaron Pakistan ya nanata cewa jajircewar Islamabad ga kare Saudiyya da wurarenta masu tsarki, tabbatacce ne kuma mai ci gaba kuma wannan kariya, wajibi ne na ɗabi'a da imani wanda Pakistan za ta bi ko da babu wata yarjejeniya a hukumance kuma bai dogara kan kasancewar ko rashin yarjejeniyar Makka ba.
Ministan tsaron Pakistan ya fallasa cewa Islamabad ta isar da saƙon Saudiyya zuwa Tehran wanda ke nuna damuwar da ke ƙaruwa game da hare-haren dakarun Ansarullah.
Ministan tsaron Pakistan game da matsayin Iran kan wannan tsanantar tashin hankali ya ce ba abin da zai yiwu Tehran a matsayin gwamnati ta ba da goyon baya ga Ansarullah wanda zai kai ga buɗe sabon fagen yaƙi a yankin.
Ya ƙara da cewa: Pakistan za ta ci gaba da ƙoƙarinta na hana faɗaɗa rikicin da yaɗuwar sa zuwa wasu fagen.
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