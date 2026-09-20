Iran: Ta Kakkabo Wani Jirgi Mai Bincike Na "Orbiter" A Sama Da Mashigar Hormuz

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojin Iran sun bayyana cewa lalata jirgin binciken an yi shi ne da makamin na’urar tsaro da aka kera a cikin gida ta rundunar tsaron sama ta sojoji a kudu maso gabashin ƙasar.
Tazarar Zangon Makamai Masu Linzami na Iran Ya Zarce Tekun Indiya Kuma Iran Tana Da Sabon tsatso na Makamai Masu Linzami da Za Su Iya Canza Ma'aunin Yankin
A wani yanayi mai alaƙa, shugaban majalisar Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, ranar Juma'a da ta gabata, ya nanata farkon wani sabon zamani inda ake farauta da bin diddigin jiragen yaƙi na maƙiya da lalata su, inda ya nuna wata takarda da ke rubuta asarar jiragen Amurka.
Qalibaf, a cikin wani rubutu da ya wallafa a dandalin "X" tare da haɗa jadawali da ke rubuta asarar da Amurka kwasa, ya ce: "Zamanin da ake bin diddigin jiragenku irin su F-35 da F-15 kuma ake buƙatar ku ba da rahoton duk wata asarar da ta same su ya riga ya fara."
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