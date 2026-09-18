Mayakan Yemen Sun Kwace Tsaunukan Al-Aghbarah Da Ke Kallon Babal-Mandab

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: sojojin Yemen da ke da alaƙa da ƙungiyar Ansarullah, sun 'yantar da tsaunukan "Al-Aghbarah" a yankin "Al-Mudaribah" da ke lardin "Lahj" masu kallon mashigar Babal-Mandab a Tekun Maliya daga mamayar sojojin da ke da alaƙa da Saudiyya.
Da wannan nasara, sojojin Yemen da ke ƙarƙashin goyon bayan San'a sun tabbatar da ikonsu kan tsaunukan Al-Aghbarah a yankunan Al-Mudaribah da Ras Al-Arah, da kuma tsaunukan Kahbub masu kallon Babal-Mandab.
Majiyoyin yankin sun ba da rahoton cewa Runduna ta Al-Amalika (rundunar da ake kira Ƙattan dodannin kudancin Yemen) da Saudiyya ke tallafawa, bayan harin sojojin Yemen sun ja da baya kuma sun bar wurarensu.
Waɗannan majiyoyi sun ƙara da cewa sojojin San'a sun tabbatar wa kabilun yankin cewa suna kai hari ne kawai kan taron sojojin da Saudiyya ke tallafawa.
Waɗannan majiyoyi sun yi nuni da cewa ikon sojojin Yemen da Ansarullah ke tallafawa kan tsaunukan Al-Aghbarah, yana ƙarfafa matsayinsu a Babal-Mandab kuma yana haifar da fifikon sa ido da kulawa kan yankin da hana duk wani taro ko motsi na sojojin maƙiya a yankin Babal-Mandab da gabar yamma.
Sojojin Yemen cikin kwanakin da suka gabata a matsayin martani ga hare-harenn sama da kawanya ta ƙasa, teku da sama da Saudiyya ke yi wa ƙasar, tare da gudanar da ayyuka, da korar mayaƙan Yemen da Saudiyya ke tallafawa, sun yi nasarar samun iko kan birnin tashar ruwa kuma na tarihi "Al-Mokha" da yankin Kahbub mai mahimmanci, mai dabaru da bakin teku a kudancin ƙasar.
Wannan yana ƙara ƙarfin ikon sojin Yemen kan mashigar "Babal-Mandab" a matsayin ɗaya daga cikin mahimman hanyoyin jigilar ruwa na duniya sosai.
Sojojin Yemen sun kuma sake kwace wasu tsibirai masu mahimmanci waɗanda ke cika ikon kan wannan mashigar ruwa.
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