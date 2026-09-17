Pakistan: Jaruntakar Iran Da Lebanon Ta Sa Gwamnatin Sahayoniya Ta Sha Kaye A Yaƙin

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ministan tsaron Pakistan Khawaja Muhammad Asif ya ɗauki Isra'ila a matsayin wadda ke tsaye a kan gaba a bayan waɗannan yaƙe-yaƙe a yankin kuma ita ce ke amfana daga tabarbarewar tsaro a yankin, a cikin wata tattaunawa da Asif ya yi da kafofin watsa labarai na Pakistan game da abubuwan da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya.
Ya nanata cewa Isra’ila ta yi nasarar jawo Amurkawa cikin yaƙi da Iran, amma sun kasa cimma manufofinsu, said ai ma ƙiyayyar Isra'ila da ta ƙaru a tsakanin al'ummomin duniya.
Khawaja Asif ya ci gaba da cewa Iran da Lebanon da Falasɗinawa, sun rubuta yaƙin jaruntaka kan Isra'ila wanda ya sa Isra'ilawa suka zama manyan waɗanda suka sha kaye.
........
Ra'ayinka