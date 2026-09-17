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Pakistan: Jaruntakar Iran Da Lebanon Ta Sa Gwamnatin Sahayoniya Ta Sha Kaye A Yaƙin

17 Satumba 2026 - 22:17
Lambar labari: 1866895
Source: ABNA24
Pakistan: Jaruntakar Iran Da Lebanon Ta Sa Gwamnatin Sahayoniya Ta Sha Kaye A Yaƙin

Ministan tsaron Pakistan ya ce yankin yana fuskantar babbar barazana daga Isra'ila amma yaƙin jaruntaka na Jamhuriyar Islama ta Iran da Lebanon da Falasɗinu, ya sa Sahayoniyawa suد zama manyan waɗanda suka sha kaye a wannan yaƙi, yana mai nuni da rawar da Sahayoniya ke takawa a shirin rura wutar yaƙi a yankin da kuma shigar Amurka ciki.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ministan tsaron Pakistan Khawaja Muhammad Asif ya ɗauki Isra'ila a matsayin wadda ke tsaye a kan gaba a bayan waɗannan yaƙe-yaƙe a yankin kuma ita ce ke amfana daga tabarbarewar tsaro a yankin, a cikin wata tattaunawa da Asif ya yi da kafofin watsa labarai na Pakistan game da abubuwan da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya.

Ya nanata cewa Isra’ila ta yi nasarar jawo Amurkawa cikin yaƙi da Iran, amma sun kasa cimma manufofinsu,  said ai ma ƙiyayyar Isra'ila da ta ƙaru a tsakanin al'ummomin duniya.

Khawaja Asif ya ci gaba da cewa Iran da Lebanon da Falasɗinawa, sun rubuta yaƙin jaruntaka kan Isra'ila wanda ya sa Isra'ilawa suka zama manyan waɗanda suka sha kaye.

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