Siriya: Bama-Bamai Sun Tashi A Tuddan Deir Ez-Zor

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wakilin tashar Al-Ikhbariya ta Siriya ya ba da rahoton cewa wata fashewa ta faru a yankin Ayyash da ke yammacin Deir ez-Zor kuma ana ci gaba da bincike don gano yanayin wannan lamarin.
Ya kuma bayyana cewa an tura motocin agaji da ƙungiyoyin kare fararen hula zuwa wurin fashewar.
Haka kuma kamfanin dillancin labarai na Siriya ya ba da labarin jin ƙarar fashewa a garin Ayyash da ke yammacin Deir ez-Zor a gabashin Siriya.
Wannan tashar ta Siriya ta bayyana cewa ana ci gaba da bincike kan wannan fashewa.
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