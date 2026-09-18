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Siriya: Bama-Bamai Sun Tashi A Tuddan Deir Ez-Zor

18 Satumba 2026 - 20:35
Lambar labari: 1867065
Source: ABNA24
Siriya: Bama-Bamai Sun Tashi A Tuddan Deir Ez-Zor

Majiyoyin watsa labarai sun ba da labarin faruwar wata fashewa a yankin "Ayyash" da ke yammacin Deir ez-Zor a gabashin Siriya; lamarin da bayansa aka tura sojojin agaji zuwa wurin kuma aka fara binciken fagen don tantance yanayinsa.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa:  Wakilin tashar Al-Ikhbariya ta Siriya ya ba da rahoton cewa wata fashewa ta faru a yankin Ayyash da ke yammacin Deir ez-Zor kuma ana ci gaba da bincike don gano yanayin wannan lamarin.

Ya kuma bayyana cewa an tura motocin agaji da ƙungiyoyin kare fararen hula zuwa wurin fashewar.

Haka kuma kamfanin dillancin labarai na Siriya ya ba da labarin jin ƙarar fashewa a garin Ayyash da ke yammacin Deir ez-Zor a gabashin Siriya.

Wannan tashar ta Siriya ta bayyana cewa ana ci gaba da bincike kan wannan fashewa.

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