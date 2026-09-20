Pakistan: An Buɗe Sabon Gini Na Cibiyar Musulunci Ta Parachinar

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An buɗe sabuwar cibiyar Cibiyar Islama ta Parachinar wadda ta shafe shekaru biyar tana aiki a cikin ayyukan ilimi da tunani ƙarƙashin jagorancin ilimi da tunani na Maulana Akhlaq Hussain Shariati a hukumance. A bikin buɗewar da aka gudanar ranar Juma'a, malamai, ɗalibai da mutane da ke da alaƙa da sassa daban-daban na al'umma sun halarta da yawa.
A lokacin da ya gabata, sauya wuri ya haifar da matsaloli ga cibiyar kuma an tsara sabuwar cibiyar don magance waɗannan matsalolin.
Da wannan mataki, ɗalibai, malamai da masu bincike za su iya ci gaba da azuzuwan horoswa, tarurrukan ilimi da ayyukan bincike cikin yanayi mafi kyau da tsari.
Maulana Akhlaq Hussain Shariati a cikin jawabinsa a bikin buɗewar ya ce: hanyar ilimi da bincike ta Cibiyar Islama, in Allah ya so, za ta ci gaba da wannan tsari.
Ya roƙi iyaye da su aika 'ya'yansu da matasansu zuwa azuzuwan ilimi da tarbiyya domin tsatson iyali ya amfana daga ilimi, bincike da tarbiyyar tunani mai kyau.
Haji Zamin Hussain, ma a cikin jawabinsa ya ce: a zamanin da ake ciki, ƙirƙirar irin waɗannan cibiyoyin ilimi wajibi ne mai mahimmanci kuma samar da damar tarbiyyar tunani ga tsaton al’umma, nauyi ne na haɗin gwiwa da ke kan al'umma kuma akwai babban fatan cewa da kafa wannan sabuwar cibiyar, yanayin ilimi na yankin zai ƙara ƙarfafa fiye da baya.
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