Mali: An Kai Hare-Hare Kan Wurin Tsaro Kusa Da Bamako Da Sansanin Jiragen Marasa Matuƙa A Sévé

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mali ta fuskanci sabbin hare-hare biyu kan wani wurin tsaro kusa da babban birnin Bamako da wata cibiyar soji a birnin Sévé a tsakiyar ƙasar, a cikin sabon sarkakiya na jerin hare-haren da suka shafi wuraren soji da dabaru na sojojin Mali.
Bisa ga rahoton gidan rediyon "Faransa", wasu 'yan bindiga sun kai hari, daren Juma'a zuwa Asabar, kan wurin tsaro na Kassila a kan hanyar Bamako – Ségou, inda aka yi mummunan rikici a wurin kafin maharan su janye daga wurin.
A nata ɓangare, "Ƙungiyar Nusratul-Islam wal-Muslimin" da ke da alaƙa da ƙungiyar "Al-Qaeda" ta dauki alhakin harin, kuma ta yi iƙirarin cewa ta kwacei wurin a Kassila.
A wani yanayi irin hakan, wani yanki na soji a Sévé a tsakiyar Mali ya fuskanci hari da jirage marasa matuƙa masu kai harin kunar bakin wake, wanda ya kai kan wani ɗakin da ke ɗauke da jiragen marasa matuƙa na sojin Mali. A lokacin da hukumomi ba su bayyana adadin asarar da harin ya haifar ba, an sanya kewaye na tsaro a kewayen yankin sararin samaniya na Sévé, kuma sojojin musamman na Mali sun bazu a wurin, kamar yadda majiyoyi suka bayyana.
Sévé tana da muhimmanci na soji a matsayin ɗaya daga cikin fitattun wuraren dogaro na ayyukan sararin samaniya na sojojin Mali a tsakiyar ƙasar, kuma tana ɗauke da cibiyoyin da sojojin ke amfani da su wajin ayyukansu kan ƙungiyoyin masu dauke da makamai. Yankin da kansa ya fuskantar hare-hare da dama cikin watannin da suka gabata. Hare-haren sun zo ne gabanin bikin tunawa da 'yancin kai na Mali, a ranar 22 ga Satumba na wannan watan.
Masu fashin baki suna ganin cewa kai hari kan wurare a gefen babban birnin da cibiyoyin soji masu mahimmanci a tsakiyar ƙasar na iya nuni da ƙara mayar da hankali na ƙungiyoyi masu dauke da makamai kan wurare masu muhimmanci na aiki da kayan aiki.
Mali ta fuskanci tsanantar hare-haren "Ƙungiyar Nusratul-Islam wal-Muslimin" cikin makonnin da suka gabata. A ranar 10 ga Satumba na wannan watan, ƙungiyar ta kai hari kan sansanin Dioura a tsakiyar ƙasar a wani hari da majiyoyin soji da tsaro suka gaya wa kamfanin dillancin labarai na "Faransa-Presse" ya haifar da mutuwar aƙalla sojojin Mali 100 da mambobi 5 na "Rundunar Afirka", a lokacin da hukumomin Mali ba su bayyana adadin asarar na ƙarshe ba.
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