Iran: An Samu Shahidai da Raunata 72 a Harin Amurka A Taron Bikin Aure a Hormozgan + Bidiyoyi

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: mataimakin gwamnan Hormozgan kan harkokin siyasa, tsaro, da zamantakewa, yayin da ya yi Allah-wadai da mummunan harin ta'addancin Amurka aa wani bikin aure a garin Kuhestak, ya bayyana cewa: "Wannan aikin ta'addancin Amurka yar’tadda, ya sa cibiyoyin gudanarwa da jama'a cikin baƙin ciki mai zurfi, kuma babu shakka masu aikata wannan laifi da masu goyon bayansa za su fuskanci sakamako daga al'ummar Iran."
Ahmad Nafisi, yayin da ya yi fatan samun lafiya da warkarwa cikin gaggawa ga dukkan wadanda suka jikkata a wannan lamari, kuma ya gode wa ƙoƙarin ma'aikatan lafiya na dare da rana wajen kula da wadanda suka jikkata da bayar da ayyukan jinya, ya jaddada cewa: "Waɗannan ayyukan rashin kunya da aka yi da nufin haifar da rashin tsaro, ba za su taba cimma burinsu ba."
Ya ce a wannan hari na rashin mutunci, zuwa yanzu mutane hudu sun yi shahada kuma 68 sun samu raunuka, ya kara da cewa: "Abin takaici, daya daga cikin shahidan wannan hari yaro ne dan shekara hudu."
Sojojin Amurka masu laifin ta’addanci sun kai hare-hare a yankunan Bandar Abbas, Sirik, Jask, da Qeshm da misalin karfe 20 na daren Laraba, kuma a daya daga cikin wadannan hare-haren, an kai hari ga taron bikin aure a garin Kuhestak da ke da tashar jiragen ruwa na gundumar Sirik.
Gundumar Sirik mai tashar jiragen ruwa tana da nisan kilomita 203 daga Bandar Abbas, babban birnin lardin Hormozgan, kuma tana bayan gundumar Minab mai tashar jiragen ruwa a gabashin lardin Hormozgan da gabar tekun Makran, kuma yanayin wurinta, ganin cewa tana a bakin mashigar Hormuz tana kallon Tekun Makran (Oman), tana da muhimmanci sosai.
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