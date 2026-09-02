Isra’ila Ta Kai Munanan Hare-Hare Kan Gidajen Farar Hula Da Makabarta A Kudancin Lebanon

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Makiya ba su rasa wata dama don sauke fushi da haukansu a kan kauyukan kudancin Lebanon ba. A daren jiya, a daidai lokacin da Amurka ke kai hare-hare a kudancin Iran, sojojin sahyoniyya sun yi amfani da wannan damar, da jiragen yakinsu sun kai hare-hare ta sama a kan yankunan "Al-Nabatiyah al-Fawqa" da "Arab Salim". Manyan Bindigogin wannan gwamnati sun kuma yi luguden wuta a tuddan Ali al-Tahir.
Bisa ga rahoton jaridar Lebanon Al-Akhbar, a cikin hadafofin wadannan hare-haren, akwai gidan daya daga cikin jami'an kungiyar Sinitiri a Al-Nabatiyah al-Fawqa. Duk da haka, shugaban ƙasa da firayim ministan Lebanon ba su dauki wadannan hare-haren a matsayin abin da ke bukatar fitar da sanarwa ko ma ishara ga wadannan cin zarafi ba.
Dare Mai Cike Da Tashin Hankali A Nabatiyah
Mazauna birnin Nabatiyah da garuruwa da kauyukan da ke kewaye da shi, sun sake kwana a inuwar hare-haren sama da luguden wuta. Hare-haren da suka cika yankin da tashin hankali da tsoro.
Cikin tsakar dare, yayin da hankula suka karkata ga yankin Tekun Farisa da hare-haren Amurka a kan Iran, jiragen yakin gidan kwali na sahyoniyya sun kai hare-hare ta sama a unguwar "Al-Ruwais" a garin "Al-Nabatiyah al-Fawqa", kuma sun kai hari ga wasu gidajen farar hula suka lalata su.
Harin Da Aka Kai A Makabartar Arab Salim
Haka nan, da safiyar yau, an kai hari ta sama a garin "Arab Salim". Wannan hari an kai kan dakin da ke cikin makabartar garin, kuma ya lalata shi. Wannan dakin wurin ajiye kayan aikin hako da kananan motocin da ake amfani da su wajen hako kaburbura ne.
Wannan hari ya kuma yi barna mai yawa ga kaburburan makabartar, kuma ya karye duwatsun kaburbura da dama. Gilashin gidaje da dama da ke kusa da wurin harin sun karye sakamakon fashe-fashen, kuma mazauna garin sun shafe sa'o'i cikin tashin hankali da tsoro.
Kai Hari Ga Gidan Wani Jami'in Sinitiri
A lokaci guda, wani jirgin mara matuki na ƙungiyar sahyoniyya da safiyar yau Laraba, ta harba makami mai linzami da aka jagoranta, ta kai hari ga gidan "Haydar Hummani" ɗaya daga cikin jami'an sintiri "Al-Risalah" a unguwar Al-Ruwais a garin Al-Nabatiyah al-Fawqa, wanda wannan hari bai yi sanadin asarar rayuka ba.
Luguden Wuta Da Amfani Da Farin Sinadarin Fosforos
A halin da ake ciki, manyan bindigogin Isra’ila a cikin dare sun yi luguden wuta mai tsanani da kuma mayar da hankali kan tuddan Ali al-Tahir da kewayen tuddan al-Dabshah a sassan arewacin garin Al-Nabatiyah al-Fawqa, da kuma Duha Kafr Ruman da kewayen Mifdun da Zawtar al-Sharqiyyah.
Bisa ga wannan rahoto, sojojin Isra’ila a wadannan hare-haren sun yi amfani da harsasan fosforos. Makamin da amfani da shi a kan farar hula kuma a cikin yanayi da ya shafi dokokin jin kai na duniya, haramun ne.
Harbe-Harbe Masu Ƙarfi A Kewayen Zawtar Al-Sharqiyyah
Da safiyar yau ma, an kai hari da manyan bindigogi a kewayen garin "Zawtar al-Sharqiyyah".
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