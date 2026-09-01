Ma’aikatar Tsaron Iran: Za Mu Kai Hari Ga Duk Warin Da Ya Kai Mana Hari

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Hedikwatar Manyan Sojojin da hedkwatar tsakiya ta Khatamul-Anbiya a cikin wata sanarwa ta hadin gwiwa sun bayyana cewa: Ba za mu jure wa cin zarafi daga kowace tushe ba, kuma sojojin Amurka masu ta'addanci ba su da wata hanya face ficewa daga yankin.
Duk da sanarwar a hukumance da wasu kasashen yankin suka yi cewa ba za su taba barin sojojin Amurka masu ta'addanci su yi amfani da kasarsu, sararin samaniyarsu, da bakin tekunsu a kan Iran ta Musulunci ba, duk da gargadin da muka yi a baya, har yanzu sojojin ta'addanci na Amurka suna amfani da kasa, sararin sama, da sararin samaniyar wadannan kasashe wajen kai hare-hare a kan kasarmu da wasu cibiyoyin soji na Iran.
Kamar yadda muka nuna a fagen aiki har zuwa yanzu, muna mutunta 'yancin kasa na makwabtanmu, amma ba za mu taba jure wa duk wani cin zarafi ba, kuma za mu mayar da martani mai tsanani fiye da yadda suka kai, kuma mun tabbatar da hakan a daren jiya ta hannun jaruman mayaƙan Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Halin Musulunci da Sojojin Jamhuriyar Musulunci.
Sojojin Amurka masu ta'addanci ba su da wata hanya face ficewa daga yankin, kuma masu sauƙaƙe wa cin zarafin Amurka a kan Iran ta Musulunci su sani cewa manyan sojojinmu masu ƙarfi, duka Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Hali da Sojoji, kafada da kafada, za su kai hari ga duk wata kafa da ta kai harin.
Muna gargadin ku: Kun gwada ƙarfin azamar manyan sojojinmu da al'ummar mu masu jaruntaka da juriya sau da yawa, kada ku sake gwadawa.
…………
Ra'ayinka