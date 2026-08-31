Yemen: Amurka Na Taka Rawa Wajen Tsananta Rikicin Saudiyya Da Kasar

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Majiyoyin Yemen sun nuna shakku game da labarin da wata kafar yada labarai ta Isra’ila ta yi game da cewa Washington ta ki amincewa da bukatar Saudiyya ta daukar jagorancin wani sabon aiki a kan sojojin Yemen, kuma sun yi imanin cewa Amurka za ta kasance tare da Riyadh a duk wani sabon tashin hankali.
Wadannan majiyoyi, a cikin tattaunawa da jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon, sun jaddada cewa motsin jami'an Amurka wajen tuntubar jami'an Saudiyya yana nuni da goyon bayan Washington ga kai harin kasa a gabar yammacin Yemen.
Sabanin abin da gidan talabijin na sahyoniyya "Kan" ya ruwaito game da kin amincewar Amurka ga bukatar Saudiyya ta jagoranci wani sabon aiki a kan sojojin Yemen, majiyoyin Yemen sun yi imanin cewa duk wani hari na Saudiyya a kan Yemen ba zai iya faruwa ba tare da shigar Amurka ba.
Wata majiya ta siyasa da ke da masaniya a birnin Sana'a, babban birnin Yemen, a cikin tattaunawa da jaridar "Al-Akhbar" game da labarin sahyoniyya, ta nuna shakku, kuma ta ce wannan labarin an gabatar da shi ne a cikin yunƙurin karkatar da hankali daga rawar da Amurka ke takawa a fili na cin zarafi ga Yemen ko kuma shirya shi a mataki na gaba, kuma ba shi da alaka da wani rikici tsakanin Washington da Riyadh.
Wannan majiya ta jaddada cewa Yemen tana lura da duk motsin Saudiyya a gaban cikin gida, musamman fagen gabar yamma. Fagen da ke samun kulawa mai yawa daga Amurka da Isra’ila.
Yunkurin Jami'an Amurka A Yemen
A cewar wannan majiya, "Neil Hope" chargé d'affaires na ofishin jakadancin Amurka a Yemen, ya yi ganawa da shawarwari da wasu membobin majalisar shugabancin gwamnatin Aden da ke samun goyon bayan kawancen Saudiyya.
Na karshe, ganawa da "Sultan al-Aradah" gwamnan Marib da ke samun goyon bayan kawancen Saudiyya, inda aka tattauna abubuwan da suka faru na soji na baya-bayan nan.
Wannan majiya ta kuma ba da labarin tuntuɓar "Sean Newcomb" jami'in soja na ofishin jakadancin Amurka da kwamandojin fagage daban-daban na kawancen Saudiyya.
A cewarta, waɗannan motsin, tare da tarurruka masu yawa na "Rima bint Bandar" jakadiyar Saudiyya a Amurka da "Jamila Ali Rajaa" jakadiyar da majalisar shugabancin gwamnatin Aden ta nada, wadda ke samun goyon bayan kawancen Saudiyya, a Washington, da jami'an ma'aikatar tsaron Amurka da wasu 'yan majalisar dokokin Amurka a kwanakin baya-bayan nan.
Wannan majiya ta yi imanin cewa duk waɗannan motsin suna nuna cewa duk wani sabon cin zarafi ga Yemen zai kasance tare da shiryawa, goyon baya, da shigar Amurka.
Ta kuma kara da cewa Amurka na ci gaba da bin alkawurran tsaronta ga Saudiyya, domin muradun kasashen biyu sun danganta ga juna.
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