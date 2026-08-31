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Shekaru 48 Da Bacewa; Tarihin Rayuwa Da Sirrin Bacewar Imam Musa Sadr

31 Agusta 2026 - 18:18
Lambar labari: 1859650
Source: ABNA24
Shekaru 48 Da Bacewa; Tarihin Rayuwa Da Sirrin Bacewar Imam Musa Sadr

Shekaru 48 bayan bacewar Imam Musa Sadr, Sheikh Muhammad Ya'qub, da Abbas Badriddin a Libya, makomarsu har yanzu tana ɗaya daga cikin mafi sarkakiyar shari'o'in siyasa na tarihin zamani na Lebanon. Musa Sadr a Lebanon ba malami ne na Shi'a kawai ba; ya kasance mutum ne na zamantakewa da siyasa wanda ya yi ƙoƙari ya mayar da batun samun yancin kasa ya zama bukata ta yan ƙasa, ya yi ƙoƙari don gyara tsarin kabilanci na Lebanon, ya jaddada zaman tare tsakanin Musulmai da Kiristoci, kuma a lokaci guda tare da faɗaɗa hare-haren sahyoniyya, ya goyi bayan gwagwarmaya a kan mamaya. Tafiyarsa zuwa Libya a watan Agusta na shekara ta 1978, ya kawo ƙarshen kasancewarsa a fili da abokan tafiyarsa; wanda jami'an Libya suka bayar da labarin tafiyarsu zuwa Roma daga kasarsu, daga bayan bincike bai yi daidai da sakamakon binciken Italiya da Lebanon ba.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Imam Musa Sadr an haife shi a shekara ta 1928 a Qom, kuma bayan ya karanci ilimin addini a Qom da Najaf, a cikin shekarun 1950 ya tafi Lebanon. A Lebanon, ya fuskanci mawuyacin yanayin zamantakewa na Shi'a da sauran sassan da ba su ke cikin kuntatawa, kuma ya yi ƙoƙari ya haɗa ayyukan addini da ayyukan zamantakewa da siyasa.

A shekara ta 1959, bayan rasuwar Sayyid Abdul-Hussein Sharafuddin, bisa ga gayyatar iyalinsa, Sadr ya tafi birnin Tyre a kudancin Lebanon. Kasancewarsa a Lebanon ya faru ne a daidai lokacin da yankunan da 'yan Shi'a ke zaune, musamman kudanci, ke fuskantar matsalolin tattalin arziki, zamantakewa, da siyasa masu yawa.

Muhimmin abin lura a ayyukan Musa Sadr shi ne, bai ɗauki rashin kuntatawa da killacewa a matsayin matsalar al'ummar Shi'a kawai ba. A ganinsa, tsarin siyasar Lebanon wanda ke raba iko bisa ga rabon kabilanci, ya haifar da wariya da koma baya ga wasu sassan al'umma. Don haka, ya bi sahun gyara yanayin Shi'a a cikin tsarin gyaran al'ummar Lebanon gaba ɗaya.

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