Shekaru 48 Da Bacewa; Tarihin Rayuwa Da Sirrin Bacewar Imam Musa Sadr

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Imam Musa Sadr an haife shi a shekara ta 1928 a Qom, kuma bayan ya karanci ilimin addini a Qom da Najaf, a cikin shekarun 1950 ya tafi Lebanon. A Lebanon, ya fuskanci mawuyacin yanayin zamantakewa na Shi'a da sauran sassan da ba su ke cikin kuntatawa, kuma ya yi ƙoƙari ya haɗa ayyukan addini da ayyukan zamantakewa da siyasa.
A shekara ta 1959, bayan rasuwar Sayyid Abdul-Hussein Sharafuddin, bisa ga gayyatar iyalinsa, Sadr ya tafi birnin Tyre a kudancin Lebanon. Kasancewarsa a Lebanon ya faru ne a daidai lokacin da yankunan da 'yan Shi'a ke zaune, musamman kudanci, ke fuskantar matsalolin tattalin arziki, zamantakewa, da siyasa masu yawa.
Muhimmin abin lura a ayyukan Musa Sadr shi ne, bai ɗauki rashin kuntatawa da killacewa a matsayin matsalar al'ummar Shi'a kawai ba. A ganinsa, tsarin siyasar Lebanon wanda ke raba iko bisa ga rabon kabilanci, ya haifar da wariya da koma baya ga wasu sassan al'umma. Don haka, ya bi sahun gyara yanayin Shi'a a cikin tsarin gyaran al'ummar Lebanon gaba ɗaya.
…………………
Ra'ayinka