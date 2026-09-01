Tanzaniya: An Gudanar Bikin Maulidin Annabi Muhammad (SAWW) A Kigogo + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ƙungiyar Shi'a Ithna'ashariyyah ta Tanzaniya (T.I.C) ta gudanar da wani biki na musamman don murnar Maulidin Annabi Muhammad (SAWW), a wani taron da aka gudanar a ranar 30 ga Agusta, 2026, Kigogo Post, Dar es Salaam.
An gudanar da wannan biki ne don tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammad (SAWW), inda muminai suka shiga cikin ayyuka daban-daban don girmama Manzon Allah (SAWW) da kuma tunatar da junan muhimman koyarwarsa.
Taken bikin shine "Aminci, Ƙauna da Jinƙai", yana jaddada muhimmancin raya koyarwar Annabi Muhammad (SAWW) a cikin al'umma, musamman wajen gina amana, ƙarfafa ƙauna, da yaɗa jinƙai tsakanin mutane.
Wannan biki ya kuma ba da dama ga mahalarta su tunatar da junan cewa koyarwar Annabi Muhammad (SAWW) tana ƙarfafa haɗin kai, zumunci, mutunta juna, da rayuwa cikin aminci, don haka al'umma ya kamata ta aiwatar da su a rayuwar yau da kullum.
Wannan taron wani ɓangare ne na ayyuka daban-daban da ake gudanarwa a Tanzaniya don tunawa da Maulidin Annabi Muhammad (SAWW) da kuma raya koyarwa da tafarkinsa a cikin al'umma.
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