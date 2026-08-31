Iran Ta Kai Hari Kan Sansanin Amurka "Al-Minhad" A UAE Da Jiragen Yaki Marasa Matuki + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Da sanyin safiyar yau, a matsayin mayar da martani ga cin zarafin makiya masu ta'addanci na baya-bayan nan, da kuma ramuwa ga jinin shahidan jarumtaka na Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Hali da kuma mutanen Iran marasa laifi a tsibirin Lark, sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran sun kai hari kan wuraren da jiragen sama masu saukar ungulu da sojojin Amurka makasa yara ke tsugunna a sansanin "Al-Minhad" na Hadaddiyar Daular Larabawa, ta hanyar harba jiragen yaki marasa matuki masu dabbakewa da dama.
Sansanin Al-Minhad, yana ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin kawo dauki da jigilar sojojin kasashen waje ta sama.
Ofishin hulɗa da jama'a na sojojin, yana mai nuni da cin zarafin baya-bayan nan da makiya suka yi a tsibirin Lark, ya sanar da cewa, mayaƙan sojojin Jamhuriyar Musulunci sun tsaya tsayin daka don tabbatar da tsaro mai dorewa da kuma kare ƙasar Iran har sai an kawar da barazanar makiya daga yankin, kuma za su dauki fansar jinin dukkan shahidan yakin mamaya daga sojojin ta'addanci na Amurka.
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