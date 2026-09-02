Kuwait Ta Yi Ikrarin Wani Ɓangare Na Barnar Da Harin Jiragen Iran Suka Haifar

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Daga Aljazeera, hukumar kashe gobara ta Kuwait ta sanar da cewa sakamakon harin jirage marasa matuki na Iran, wata gobara ta tashi a ƙasar.
Jami'an Kuwait sun kuma yi iƙirarin kashe wannan gobara da ta faru bayan harin jirage marasa matuki mai nasara na Iran.
Ya kamata a lura cewa kasashen Larabawa na yankin Tekun Farisa, tare da tsananin boye labaran ayyukan hare-haren Iran, ba sa bayyana sakamakon da tasirin waɗannan hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuki suka yi, kuma koyaushe suna iƙirarin kakkabo dukkan harin Iran.
Sa'o'i da suka gabata, ofishin hulɗa da jama'a na Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Halin Musulunci a cikin sanarwa ta 7 ta sanar da cewa: "A daren jiya, 'ya'yan shaidan waɗanda wasunsu ke tsugunna a sansanonin shaidan mai girma a Kuwait, sun aikata wani babban laifi a yankin, kuma a cikin wani cin zarafi na hakkin bil'adama, sojojin Amurka masu kashe yara, ta hanyar kai hari da bama-bamai da zubar da jini a wani gida a Sirik, sun mayar da bikin auren wani matashi da matarsa ahlus Sunna masu daraja zuwa makoki."
"A wannan hari na mugunta, kusan mutane 70 marasa laifi sun fuskanci hari, kuma 4 daga cikinsu ciki har da wani yaro sun yi shahada. A matsayin mayar da martani ga wannan laifi, da sanyin safiyar yau, jaruman mayaƙan sojojin kasa na Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Hali, a lokaci guda da kai hari ga sansanonin 'yan iska na Amurka a Jordan, Bahrain, da Erbil, ta hanyar hari na hadin gwiwa na makamai masu linzami da jirage marasa matuki, sun kai hari ga hedkwatar da wurin zaman kwamandan Amurka na sansanin Ali Al-Salim, kuma sun kashe wasu daga cikin abokan gaba."
"Daga nan suka kona rumbun ajiyar jirage marasa matuki da wurin da ake ajiye jiragen marasa matuki da ke shiga cikin hare-haren a kan mutane, kuma suka lalata wasu jirage marasa matuki."
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