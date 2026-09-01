Girka ta sanya hannu kan yarjejeniyar soji da Isra'ila don fuskantar barazanar Turkiyya da Iran.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Don fuskantar barazanar Turkiyya da Iran, Girka da Isra'ila za su sanya hannu kan babbar yarjejeniyar soji a tarihinsu. Wannan yarjejeniya, wadda aka fi sani da "Garkuwar Achilles", tana da hadafin samar da ingantattun tsarin tsaron sama.
Wanda Girka ta sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro ta dala biliyan 3.6 a Tel Aviv ranar Litinin da ta gabata. Wannan muhimmiyar yarjejeniya za ta bai wa Athens tsarin tsaron sama don amfani da shi a kan barazanar da Turkiyya da Iran.
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