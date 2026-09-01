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Girka Ta Sanya Hannu Kan Yarjejeniyar Soji Da Isra'ila Don Fuskantar Barazanar Turkiyya Da Iran

1 Satumba 2026 - 22:58
Lambar labari: 1860260
Source: ABNA24
Girka Ta Sanya Hannu Kan Yarjejeniyar Soji Da Isra'ila Don Fuskantar Barazanar Turkiyya Da Iran

Girka ta sanya hannu kan yarjejeniyar soji da Isra'ila don fuskantar barazanar Turkiyya da Iran.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Don fuskantar barazanar Turkiyya da Iran, Girka da Isra'ila za su sanya hannu kan babbar yarjejeniyar soji a tarihinsu. Wannan yarjejeniya, wadda aka fi sani da "Garkuwar Achilles", tana da hadafin samar da ingantattun tsarin tsaron sama.

Wanda Girka ta sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro ta dala biliyan 3.6 a Tel Aviv ranar Litinin da ta gabata. Wannan muhimmiyar yarjejeniya za ta bai wa Athens tsarin tsaron sama don amfani da shi a kan barazanar da Turkiyya da Iran.

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