Me Yasa Amurka Ta Kasa Kawo Karshen Yaƙe-Yaƙenta? A Afghanistan Da Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Shekaru biyar bayan ficewar Amurka daga Afghanistan cikin hargitsi, yaƙin da Amurka ta fara a kan Iran ya haifar da tambaya makamancin haka: me yasa wani lokaci kawo karshen yaƙe-yaƙen Amurka ke da wuya fiye da fara su?
"Greg Jaffe" marubucin New York Times, a ƙoƙarinsa na amsa wannan tambaya, ya ce yaƙin Afghanistan wanda ya ƙare shekaru biyar da suka gabata cikin hargitsi da kuma mutuwar wasu Amurkawa a fashewar filin jirgin sama na Kabul, yana da darussa masu muhimmanci ga masu yanke shawara waɗanda yanzu ke neman hanyar fita daga yaƙin da ake yi wa Iran.
A cewar wannan marubuci, fargabar da ta sa shugabannin Amurka uku suka ƙi kawo karshen yaƙin Afghanistan, a ƙarshe ba ta cika ba. Afghanistan bayan ficewar Amurka ba ta zama mafaka ga ta'addanci ko kuma dandalin kai hari kan Amurka ba.
Shan Laye Da Ficewa; Damar Da Washington Ta Rasa
Jaffe ya yi imanin cewa Washington a shekara ta 2011, bayan kashe Osama bin Laden da raguwar ƙarfin Al-Qaeda, tana da damar fita daga Afghanistan, amma abubuwan siyasa da soji sun hana hakan.
Jami'an Amurka sun damu da martabar ƙasarsu, suna jin nauyin da ke kansu ga abokan hulɗarsu na Afghanistan, kuma sun yi imanin cewa ficewa daga Afghanistan wani nau'in cin mutunci ne ga sadaukarwar sojojin da suka mutu ko suka jikkata a yakin.
Wannan marubuci, ya nakalto "Carter Malkasian", wanda ya yi aiki a matsayin mai ba da shawara ga kwamandojin Amurka a Afghanistan, yana cewa da yawa daga cikin jami'an idan a lokacin sun san abin da suka sani a yau, da wataƙila sun fi ƙarfin goyon bayan ficewa da wuri.
Jaffe ya kuma yi nuni da cewa tsarin sojin Amurka da kansa yana da matsala wajen yarda da ra'ayin ficewa, domin al'adun soji na ƙasar sun ginu ne a kan yaki don samun nasara.
Tare da raguwar yiwuwar cin nasarar Taliban, manufofin Washington su ma a hankali sun canza daga nasara zuwa rage asarar da tsada da kuma kiyaye gwamnatin Afghanistan. Yanayin da a cewar Jaffe, yana kama da likitan da ya san majiyyaci zai mutu, amma yana fatan mutuwarsa ba za ta faru a lokacin aikin sa ba.
Yaƙin Iran Ya Bambanta
Marubucin ya koma kan yaƙin da ake yi wa Iran, kuma ya tunatar da cewa "Pete Hegseth" ministan yaƙin Amurka, a baya ya yi alkawarin cewa wannan yaƙin zai sha bamban da yaƙe-yaƙen Iraki da Afghanistan.
Ya bayyana wannan yaƙi a matsayin mai sauri, mai yanke hukunci, kuma yana da manufofi bayyanannu, kuma ya jaddada cewa ba zai zama yaƙi marar iyaka ba.
Amma abubuwan da suka faru daga baya sun gwada waɗannan alkawuran da gaske. Iran, a matsayin mayar da martani ga hare-haren Amurka, ta rufe mashigar Hormuz, kuma ya bayyana cewa ƙarfin hare-haren sama kaɗai bazai isa ya ci Iran ko ya sake buɗe wannan hanyar kasuwanci mai muhimmanci ba.
Bayan gazawar zabin hare-haren sama, gwamnatin Amurka yanzu ta mayar da hankali kan killacewa ta ruwa na hana fitar da kayan kasuwancin Iran da kuma sanya takunkumin tattalin arziki don tilasta wa Tehran bayar da wani gata.
Sauran jami'an soji na Amurka ba sa magana game da nasara cikin sauri, a'a, sai daia ma suna magana game da yakin da zai iya ɗaukar watanni ko fiye.
Matsalar Ficewa daga Yaƙi
Jaffe ya yi imanin cewa babban kamancin yaƙe-yaƙen Afghanistan da Iran shi ne, abokin gaba yana yaƙi ne don rayuwarsa. Taliban sun dogara ne akan gajiyar da sojojin Amurka, kuma da alama Iran ma a shirye take ta yi haka.
Amma akwai wani bambanci mai muhimmanci: muradun Amurka a yaƙin da ake yi wa Iran ba su da alaka da kiyaye tsarin siyasa ko sake gina ƙasa. Haka kuma, tsadar ficewa daga yaƙin da ake yi wa Iran na iya zama ƙasa da tsadar wani babban aikin soji don sake buɗe mashigar Hormuz.
Duk da haka, matsalar ba ta sahfi iyawar soji kawai ba. A'a, yarda da gazawa bayan shekaru na yaƙi ma abu ne mai wuya.
Wannan marubuci ya yi nuni da cewa ƙarshen yaƙin Afghanistan a aikace ya zama ƙoƙari na sake fasalin gazawa a matsayin girmamawa ga sojoji da sadaukarwarsu.
Ƙarfafa Jarumta Maimakon Yardar Da Shan Kaye
A shekaru biyar da ficewar Amurka daga Afghanistan, Hegseth ya karrama sojoji uku da suka jikkata a fashewar filin jirgin sama na Kabul, kuma ya ba su lambobin yabo da aka jinkirta bayarwa, a matsayin alamar jarumtarsu.
Amma abin lura shi ne, bikin karramawar ya mayar da hankali ne kan jarumtar sojoji, kuma a cikin wannan labari, gaskiyar gazawar Amurka a wani dogon yaƙi mai tsada ba a ba ta muhimmanci ba.
Jaffe ya yi imanin cewa wannan darasi yana da matukar muhimmanci ga yaƙin da ake yi wa Iran. Karrama sojoji da kiyaye hoton da martabar sojojin Amurka ba lallai ba ne ya buƙaci ci gaba da yaƙi ba.
A ganinsa, yarda da iyakokin ƙarfin Amurka na iya zama mafi haƙiƙa fiye da wani aiki mai iyaka ya zama babban rikici, rikicin da ficewa daga gare shi zai yi wuya kowace rana.
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