Iran: An Rataye Manyan Mambobin Mafia Na Fashi Da Makami A Yau

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Cikin abubuwan da ake tuhumarsu da shi ya hada da yin harbi a kan jami'ai, gudu da abokan aiki, harin makami a asibiti, da nuna iko da makami a shafukan sada zumunta, suna daga cikin abubuwan da aka rubuta a tarihin wannan ƙungiya.
Hamid da Sa'id Najafi, 'yan ƙungiyar fashi da makami masu tsanani da kuma manyan mambobi, waɗanda suka aikata daruruwan fashi da makami, harbi a kan jami'ai, da kuma haifar da tsoro da firgita, an rataye su ne a yau bayan bin ka’idoji da bin diddigin shari’arsu a babbar kotin Hukumar shari'a.
Shekarun fashi da makami, harbi a kan jami'ai, tseatar da 'yan uwansu, harin makami a asibiti, da nuna iko da makami a shafukan sada zumunta; wannan wani sashe ne na ayyukan ƙungiyar 'yan uwan najafi, wanda a ƙarshe da kama manyan mambobi, binciken shari'a, da amincewa da hukuncin kisa a kotun koli, ya ƙare, Kuma An Rataye Hamid Da Sa'id Najafi, Manyan Mambobi Biyu Na Wannan Ƙungiya, Bayan Bin Ka'idojin Doka.
Korafe-korafen wadanda aka yi wa fashi, rahotannin jami'ai da yawa, hotunan kyamarorin sa ido, fina-finai da hotunan da wadanda ake tuhuma suka buga a shafukan sada zumunta, hotunan wuraren fashi, maganganun da wadanda ake tuhuma suka yi a matakai daban-daban na binciken ƙarar, fuskantar juna, sake gina wuraren fashi, ra'ayoyin likitocin shari'a, ra'ayin ofishin gano sunaye game da makamai da alburusai da aka gano, da kuma takardu masu alaƙa da yadda aka kama wadanda ake tuhuma, suna daga cikin shaidar da kotu ta bincika.
Binciken waɗannan takardu ya nuna cewa, ayyukan wadanda ake tuhuma an yi su ne cikin tsari, sarkakiya, da makami, kuma faɗin ayyukansu ya haifar da barnar da yawa ga dukiyoyin jama'a, da kuma dagula tsarin jama'a sosai, da haifar da rashin tsaro.
A ƙarshe, tare da la'akari da tarin takardu da ke cikin ƙarar, an yanke wa Hamid da Sa'id Najafi da abokan ta’addancinsa hukuncin kisa bisa zargin fasadi a doron ƙasa da yaƙi da Allah.
Bayan sanar da hukuncin, wadanda ake tuhuma sun yi ƙara game da hukuncin da aka yanke, amma Kotun Koli, tare da nazarin ayyukan laifi da yawa da suka aikata, da takardu da ke cikin ƙarar, ta ki amincewa da ƙarar, kuma ta amince da hukuncin kisa.
Bayan bin ka'idojin doka, an aiwatar da hukuncin kisa, kuma an rataye Hamid da Sa'id Najafi, manyan mambobi biyu da sauran abokan ta’asarsu.
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