Iran: An Yi Kira Ga Kasar Da Su Halarci Taruka Don Girmama Ranar Shahadar Sayyid Hassan Nasrallah

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majalisar Tuntuba Da Yaɗa Addinin Musulunci domin murnar cika shekaru biyu da shahadar Shugaban gwagwarmaya, Sayyid Hassan Nasrallah (Allah ya kara tsarkake shi) a daren na 210 na tarurrukan jama'a na ƙasar baki ɗaya, ta fitar da wata sanarwa.
Majalisar Tuntuba Da Yaɗa Addinin Musulunci tare da girmama tunawa da matsayin Imamomin Juyin Juya Hali (Allah ya jikansu), shahidai maɗaukaka da sauran shahidan da jininsu ya gaurayu da likafaninsu da masu kare Iran da kuma yaba wa iyalansu masu haƙuri, tana bayyana goyon bayanta da tallafinta ga mayaƙan musulunci da sojojin ƙasar masu sadaukar da rayuwa da jajircewa tana ɗaukar ci gaban wannan gogewar zamantakewa a cikin tsarin jarin zamantakewa da haɗin kan ƙasa na da muhimmanci kuma tare da girmama ranar 5 ga Mihr, ranar tarihin karya kawanyar Abadan da aikin soji na Thamin al-A'imma (A.S), tana ɗaukar wannan jaruntaka a matsayin ɗaya daga cikin lokuta masu haske na nasarar karfin imani, haɗin kai da haɗin gwiwar sojojin ƙasar masu sadaukar da rayuwa kan yanayi mai wahala da gajiyarwa a farkon jerin nasarori masu tabbatuwa a tsaron mai tsarki.
Don haka, tana kira ga dukkan jama'ar Iran din musulunci masu ƙwazo da su halarci daren na 210 na tarurrukan ƙasar baki ɗaya, ta hanyar halarta a dandamaloli da wuraren jama'a na ƙasar, su mayar da ci gaban wannan yunkuri na wata bakwai zuwa wani fage na bayyanar haɗin kan ƙasa, nauyin tarihi da nufin gama gari na Iraniyawa don kare Iran kuma a lokaci guda, a gab da matsowar ranar 6 ga Mihr, ranar shahadar Sayyid shugaban gwagwarmaya, shahidi Sayyid Hassan Nasrallah (Allah ya kara tsarkake shi), a daren yau da daren gobe tare da riƙe tutar Lebanon da tutar Hizbullah da hotunan wannan shahidi maɗaukaki, su bayyana a fagen jama'a dangantakar da ba za a iya raba tsakanin al'ummomin gwagwarmaya na yankin da ci gaban fagenta ba wajen kare daraja, 'yancin kai da amincin yankin al'ummomi.
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