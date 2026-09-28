Netanyahu Yayi Tafiya A Ɓoye Zuwa Abu Dhabi; Ganawar Sirri Da Bin Zayed

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Tashar 12 ta gidan talabijin na gwamnatin Sahayoniya ta ba da rahoton cewa Netanyahu da safiyar Lahadi ya tafi Abu Dhabi da wani jirgi na musamman kuma ya shafe duk ranar a UAE. Dangane da wannan rahoto, ya gana da Mohammed bin Zayed a cikin wannan tafiya.
Ofishin firaministan gwamnatin Sahayoniya da jami'an UAE har yanzu ba su wallafa cikakkun bayanai a hukumance kan wannan ganawar ba. Kamfanin dillancin labarai na Anadolu ma ya ba da rahoton cewa UAE a cikin sa'o'in farko bayan wallafa wannan labari, ta fitar da wata magana a hukumance a kai.
A lokaci guda kafofin watsa labarai na Ibraniyawa suna cewa tafiyar Netanyahu zuwa Hadaddiyar Daular Larabawa ta ɗauki kusan sa'o'i 6 kuma babban ɓangaren wannan tafiya ya mayar da hankali kan batun Iran.
An gudanar da wannan tafiya ne a yanayin da cikin makonnin da suka gabata, aka wallafa rahotanni kan gargaɗin da ake iƙirarin Mohammed bin Zayed ya yi wa Netanyahu kafin harin 7 ga Oktoba 2023. Dangane da rahotannin da aka wallafa a kafofin watsa labarai na Isra'ila, shugaban UAE kafin wannan hari ya yi gargaɗi ga Netanyahu kan yiwuwar wani babban aiki daga Hamas; amma Netanyahu ya ƙi wannan iƙirarin.
Kafin wallafa rahoton game da gudanar da wannan ganawa, tashar 12 ta gidan talabijin na gwamnatin Sahayoniya ta bayyana cewa Netanyahu ya tafi Hadaddiyar Daular Larabawa don yin wata ganawa. Wannan tashar dangane da majiyoyi biyu ta ba da rahoton cewa firaministan gwamnatin Sahayoniya ya tafi Abu Dhabi da wani jirgi mai zaman kansa kuma zai gana da Mohammed bin Zayed.
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