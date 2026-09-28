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Isra’ila Ta Kai Hari A Yammacin Kogin Jordan Da Jerusalem

Ben Gvir Da Ɗaruruwan Yahudawa Sun Shiga Al-Aqsa
28 Satumba 2026 - 15:29
Lambar labari: 1871112
Source: Al-Mayadeen
Isra’ila Ta Kai Hari A Yammacin Kogin Jordan Da Jerusalem

Yammacin Kogin Jordan na fuskantar ƙaruwar farmakin mamayar da hare-harenta kan itatuwan zaitun, a daidai lokacin da 'yan sandan mamayar suka tilasta wa dubban shaguna a Jerusalem da aka mamaye rufewa, tare da kutsawar mazauna yahudawa cikin Masallacin Al-Aqsa.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Yankuna da dama na Yammacin Kogin Jordan, a yau Litinin, sun fuskanci faɗin farmakin sojojin mamayar Isra'ila wanda ya haɗa da kai farmaki kan gidaje da kamawa da rufe shingaye, a daidai lokacin da hare-haren mazauna yahudawa ke kara tsamari.

Sojojin mamayar sun shiga Kafr Malik da Al-Mazra'a al-Sharqiyah da Al-Bireh da unguwar Umm al-Sharayet, kuma sun kai farmaki kan Ramallah da Al-Khalil da Buddu da Kafr Aqab da sansanin Qalandiya da Tammun da Urta da Sebastia da Anin da Jaba' da Taqu' da Al-Samu'.

Mazauna yahudawa yank ama wuri zauna su ma sun kai hare-hare da suka haɗa da kona motoci da taraktoci na noma da rubuta take-take na ƙiyayya a Deir Abu Mash'al da Ras Karkar, da sace 'ya'yan zaitun a Sinjil, da ayyukan "Talmud" tare da kariyar tsaro a Kifl Haris.

'Yan Sandan Mamayar Sun Tilasta Wa Dubban Shaguna A Jerusalem Da Aka Mamaye Rufewa A Duk Lokacin Bikinsu

A Jerusalem da aka mamaye, 'yan sandan mamayar Isra'ila sun sanar da masu shaguna 56 da cibiyar kasuwanci a unguwar Al-Qattanin da wani reshe na Jami'ar Al-Quds a tsohon birni da su rufe ƙofofinsu a duk lokacin abin da ake kira "Idul Arshi" na Yahudawa har zuwa Lahadi mai zuwa.

Yukunrin ya zo ne don sauƙaƙa farmakin da ayyukan taron mazauna yahudawa, a cikin tsananta matakan idan aka kwatanta da bukukuwan da suka gabata waɗanda suka iyakance ga sharadin rufewa na ɗan lokaci da safe.

Yahudawa Sun Shiga Al-Aqsa Da Yayin Da Yan Sanda Suka Hana Shigowar Masu Sallah Da Tsohon Birni

A wani yanayi mai alaƙa, ɗaruruwan mazauna da safiyar yau sun shiga Masallacin Al-Aqsa mai tsarki daga wajen Bab al-Magharibah tare da tsananta kariya daga 'yan sandan mamayar.

Ben Gvir Ya Shiga Masallacin Al-Aqsa Tare da Kariyar 'Yan Sandan Isra’ila

Haka kuma, ministan "tsaron ƙasa" na mamayar Isra'ila Itamar Ben Gvir ya shiga Masallacin Al-Aqsa mai tsarki da safiyar yau, tare da tsananin kariya daga 'yan sandan mamayar, a lokacin abin da ake kira "bikin Arshi".

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