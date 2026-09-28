Isra’ila Ta Kai Hari A Yammacin Kogin Jordan Da Jerusalem

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Yankuna da dama na Yammacin Kogin Jordan, a yau Litinin, sun fuskanci faɗin farmakin sojojin mamayar Isra'ila wanda ya haɗa da kai farmaki kan gidaje da kamawa da rufe shingaye, a daidai lokacin da hare-haren mazauna yahudawa ke kara tsamari.
Sojojin mamayar sun shiga Kafr Malik da Al-Mazra'a al-Sharqiyah da Al-Bireh da unguwar Umm al-Sharayet, kuma sun kai farmaki kan Ramallah da Al-Khalil da Buddu da Kafr Aqab da sansanin Qalandiya da Tammun da Urta da Sebastia da Anin da Jaba' da Taqu' da Al-Samu'.
Mazauna yahudawa yank ama wuri zauna su ma sun kai hare-hare da suka haɗa da kona motoci da taraktoci na noma da rubuta take-take na ƙiyayya a Deir Abu Mash'al da Ras Karkar, da sace 'ya'yan zaitun a Sinjil, da ayyukan "Talmud" tare da kariyar tsaro a Kifl Haris.
'Yan Sandan Mamayar Sun Tilasta Wa Dubban Shaguna A Jerusalem Da Aka Mamaye Rufewa A Duk Lokacin Bikinsu
A Jerusalem da aka mamaye, 'yan sandan mamayar Isra'ila sun sanar da masu shaguna 56 da cibiyar kasuwanci a unguwar Al-Qattanin da wani reshe na Jami'ar Al-Quds a tsohon birni da su rufe ƙofofinsu a duk lokacin abin da ake kira "Idul Arshi" na Yahudawa har zuwa Lahadi mai zuwa.
Yukunrin ya zo ne don sauƙaƙa farmakin da ayyukan taron mazauna yahudawa, a cikin tsananta matakan idan aka kwatanta da bukukuwan da suka gabata waɗanda suka iyakance ga sharadin rufewa na ɗan lokaci da safe.
Yahudawa Sun Shiga Al-Aqsa Da Yayin Da Yan Sanda Suka Hana Shigowar Masu Sallah Da Tsohon Birni
A wani yanayi mai alaƙa, ɗaruruwan mazauna da safiyar yau sun shiga Masallacin Al-Aqsa mai tsarki daga wajen Bab al-Magharibah tare da tsananta kariya daga 'yan sandan mamayar.
Ben Gvir Ya Shiga Masallacin Al-Aqsa Tare da Kariyar 'Yan Sandan Isra’ila
Haka kuma, ministan "tsaron ƙasa" na mamayar Isra'ila Itamar Ben Gvir ya shiga Masallacin Al-Aqsa mai tsarki da safiyar yau, tare da tsananin kariya daga 'yan sandan mamayar, a lokacin abin da ake kira "bikin Arshi".
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