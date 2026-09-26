Guguwar Zanga-Zanga A Iraki Kan Dakatar Da Jiragen Iran; Daga Baghdad, Najaf Ashraf

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Qudirin Iraki na dakatar da jiragen kamfanonin jiragen sama na Iran, wadda aka aiwatar bayan tsanantar zaluncin takunkuman Amurka kan masana'antar jiragen sama ta Jamhuriyar musulunci ta Iran, ya fuskanci martani mai yawa daga manyan mutane na addini, siyasa da ƙungiyoyin gwagwarmaya na Iraki; martanin da a cikinsu aka nemi gwamnatin Baghdad da kada ta mika wuya ga matsin lambar Amurka kuma ta yi la'akari da sakamakon wannan shawara kan maziyarta, tattalin arziki da ikon Iraki.
Wannan shawara da farko ta shafi filin jirgin sama na Baghdad sannan daga sanyin safiyar Juma'a 25 ga Satumba, filin jirgin sama na Najaf ma ya dakatar da duk jirage masu shigowa daga Iran da masu fita zuwa Iran har sai an sanar da daga baya. Filayen jirgin sama na Erbil da Sulaymaniyah ma a cikin wannan tsari sun dakatar da jiragen kamfanonin Iran.
Jami'an Iraki suna cewa an ɗauki wannan shawara ne bayan sabbin takunkuman Amurka kan kamfanonin jiragen sama na Iran. Wani jami'in ma'aikatar sufuri ta Iraki ma ya nanata cewa Baghdad tana bin umarnin na wadanda abin ya shafa kuma "al'amarin ba ya hannun Iraki!"
Amma wannan bayani, bai hana samuwar guguwar zanga-zanga a Iraki ba; musamman a Najaf Ashraf wadda filin jirginta ya kasance ɗaya daga cikin manyan hanyoyin jirgin sama na maziyartan Iran zuwa wurare masu tsarki.
Qabanchi: Biyayyar Iraki Ga Takunkuman Amurka Ba Daidai Ba Ce
Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Sadruddin Qabanchi, limamin Juma'a na Najaf Ashraf kuma ɗaya daga cikin mambobin hukumar jagoranci ta Majalisar Ƙoli ta Musulunci ta Iraki, ya gabatar da ɗaya daga cikin bayyanannun matsayin addini na adawa da shawarar Baghdad ta kwanan nan.
Qabanchi a cikin hudubar sallar Juma'a, ya ɗauki martanin gwamnatin Iraki ga takunkuman Amurka kan layukan jiragen sama na Iran a matsayin "ba daidai ba" kuma ya nemi gwamnati da ta sake duba wannan shawari.
Ya bayyana: ba daidai ba ne Iraki ta yi biyayya ga takunkuman Amurka kan jiragen sama na Iran kuma babu wani ɓangare a cikin wannan rikici da zai dora mana matsayin da bai da anfani ga jama'a, muradunmu da asalinmu.
Limamin Juma'a na Najaf Ashraf ya kuma nanata cewa haɗin gwiwar Baghdad da waɗannan takunkuman ba ya samar da amfani ga muradun Iraki kuma ya kira gwamnati da ta sake duba shawararta.
Yasin Al-Mousawi: Babban Ɓangare na Fasinjojin, Maziyartan Imam Hussein (A.S) Ne
A Baghdad ma Ayatullah Sayyid Yasin Al-Mousawi, limamin Juma'a na Baghdad kuma ɗaya daga cikin malaman hauza ta Najaf, ya yi adawa da shawarar hana shigowar wasu jiragen Iran.
Al-Mousawi tare da sukar wannan shawara ya nanata cewa kaso mai mahimmanci na fasinjojin jirage masu shigowa daga Iran, maziyartan Imam Hussein (A.S) ne.
Ya kuma bayyana cewa ya bi diddigin wannan batu da jami'an Iraki da Iran da kuma kwamitin da abin ya shafa.
Limamin Juma'a na Baghdad a matsayinsa game da dangantakar Iraki da Jamhuriyar Musulunci ta Iran, tare da nanata cewa Jamhuriyar Musulunc ta Iran ƙarfi ce ta yankin da ta tsaya wajen fuskantar Amurka da gwamnatin Sahayoniya, ya nanata wajibcin kiyaye dangantakar da za ta kai ga ƙarfafa Iraki da ƙara ƙarfi da darajar wannan ƙasar.
Sayyid Hassan Al-Kashmiri Ya Yi Jawabi Ga Ali Al-Zaidi: "Ginshiƙaina Sun Rushe Kuma Bayana Ya Karye"
A cikin martanin addini, Sayyid Hassan Al-Kashmiri (Al-Kashmiri) ma ya yi jawabi kai tsaye ga Ali Al-Zaidi, firaministan Iraki.
A cikin wani saƙo da rubutunsa da aka wallafa a tashoshi da shafukan Iraki da dama, Al-Kashmiri yana mai magana ga Al-Zaidi ya ce:
"لقد انهدّ رکنی وانکسر ظهری حین بلغنی إغلاق أجواء العراق بوجه زوّار الحسین وأبیه علیهما السلام»؛
wato: "Lokacin da labarin rufe sararin samaniyar Iraki ga maziyartan Hussein da mahaifinsa (amincin Allah ya tabbata a gare su) ya iso ni, ginshiƙaina sun rushe kuma bayana ya karye."
Ya ci gaba, tare da kakkausar suka ga shawarar gwamnatin Iraki, ya gabatar da tambayoyi kan sakamakon addini na wannan mataki kuma ya yi gargaɗi kan fushin Imam Hussein (A.S) da Amirul Muminin Imam Ali (A.S).
Akram Al-Kaabi: Ko A Dawo Da Zirga-Zirgar Jirage Ko Zaman Dirshen A Filayen Jirgin Sama
A cikin ƙungiyoyin gwagwarmaya na Iraki, matsayin Sheikh Akram Al-Kaabi, babban sakataren ƙungiyar gwagwarmaya ta Musulunci ta Al-Nujaba, ya fi bayyana kuma yana tare da gargaɗi kan matakin zanga-zanga a filayen jirgin sama.
Al-Kaabi tare da sukar ci gaba da ƙuntatawar jirage tsakanin Iraki da Jamhuriyar Islama ta Iran, ya nemi kawo ƙarshen abin da ya kira "mulkin Amurka" kan Iraki kuma ya roƙi ƙungiyoyin siyasa na wannan ƙasar da su ɗauki mataki kan wannan yanayi.
Ya ce a cikin sanarwarsa: "Magana kan ikon ƙasa a yanayin da Iraki ta zama ƙaramin ƙauye kuma Ba'amurke mai laifin ta’addanci yana da iko a cikinsa, ya zamo ma'auni biyu ne da ba abin karɓa ba ne."
Babban sakataren Al-Nujaba ya kuma ɗauki ci gaba da wannan yanayi a matsayin shiga cikin killacewar al'ummar musulmi kuma ya yi gargaɗi kan tasirinsa kan tafiyar miliyoyin 'yan ƙasashen biyu, ziyarar wurare masu tsarki da tattalin arzikin Iraki.
Al-Kaabi ya ci gaba da yin gargaɗin cewa idan ba a warware batun ba kuma ba a sake fara tafiyar jirage da Iran ba, zai kira al'ummar Iraki, ƙungiyoyin hidima na Imam Hussein (A.S) da maziyartan Imam Reza (A.S) da su shirya don yin zaman dirshan a filayen jirgin sama na Iraki.
Abu Ala Al-Wala'i: Iraki Bai Kamata Ta Zama Bangare Na Killacewa Ga Iran Ba
Abu Ala Al-Wala'i, babban sakataren Kata'ib Sayyid al-Shuhada na Iraki, ma a martaninsa ga wannan yanayi, ya soki shawarar kwanan nan a cikin tsarin matsin lamba kan Jamhuriyar musulunci ta Iran.
Al-Wala'i ya nanata cewa ƙasar da ta zaɓi taken "Labbaik Ya Hussein (A.S)" a matsayin hanyarta da matsayinta, bai dace ba ta zama wani ɓangare na killacewa ga Iran ba.
Ya kuma yi kira ga wakilan majalisar dokokin Iraki da su tilasta wa gwamnati tsayayya kan abin da ya kira "umarnin Amurka" kuma tare da yin nuni ga Rasha da Sin, ya nemi Baghdad ta yi adawa da killacewa ga Iran.
Tsohon Firaministan Iraki: Babban Kuskure Da Sadaukar Da Muradun Ƙasa Da Ci Gabanta
Adel Abdul-Mahdi, tsohon firaministan Iraki ma, ranar Juma'a a cikin wani saƙo tare da sukar rufe filayen jirgin sama na Iraki ga jiragen Iran, ya ɗauki wannan mataki a matsayin "babban kuskure" da "sallama ikon ƙasa."
Ya ce a cikin wannan saƙon da kamfanin dillancin labarai na Al-Maalomah ya wallafa: rufe filayen jirgin sama na Iraki ga maƙwabciyarmu, abokiyarmu kuma ƙawar mu, babban kuskure ne kuma yana nufin sallama ikon ƙasa, sadaukar da muradunmu na ƙasa da makomarmu.
Abdul-Mahdi a ƙarshe ya nanata: ja da baya ya fi dagewa kan kuskure.
Kira Ga Taro A Najaf Don Adawa Da Ƙillacewa ga Jiragen Iran
A ci gaba da martani ga yunkurin Baghdad na dakatar da jiragen Iran, an kuma wallafa kira ga taron zanga-zanga a Najaf Ashraf. Masu shirya wannan taron, sun roƙi al'ummar Iraki da su halarci wannan yunkuri na zanga-zanga don nuna adawa da abin da suka kira "takunkumin jirgin sama na Iran da gwamnati ta yi."
Dangane da wannan kira, za a gudanar da taron ranar Litinin ƙarfe 17 a Najaf Ashraf, kusa da gadar Thawrat al-Ishrin.
Wallafa wannan kira yana nuni da cewa faɗin zanga-zangar kan ƙuntatawar jiragen Iran bai takaita ga matsayin malamai, masu huduba da ƙungiyoyin siyasa da gwagwarmaya na Iraki ba kuma al'ummar Iraki ma suna fushi kan wannan batu.
Abin da ya haɗa matsayin manyan mutane na addini da ƙungiyoyin gwagwarmaya na Iraki, shine adawa da mayar da wannan ƙasar zuwa sarkakiya na jerin matsin lamba na Amurka kan Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
Waɗannan martanin sun tsananta ne a lokacin da jami'an Iraki a gefe guda suka nanata aiwatar da killacwa da ta samo asali daga takunkuman Amurka kuma a gefe guda dakatar da jirage a aikace ya lalata hanyar jirgin sama tsakanin ƙasashen biyu. Wani jami'in ma'aikatar sufuri ta Iraki ya ce an dakatar da jirage tsakanin Iran da Iraki daga 25 ga Satumba kuma Baghdad "tana mai bin umarnin" kuma wannan batu ba ya hannun Iraki.
A daidai wannan lokaci, filin jirgin sama na Najaf wanda yake ɗaya daga cikin muhimman ƙofofin shigowar maziyartan Iran zuwa Iraki, ya bayyana cewa dakatar da jiragen Iran zai ci gaba har sai an sanar da sabuwar sanarwa. Rahotanni sun kuma nuna cewa kafin cikakken dakatar da jirage, ana ƙoƙarin mayar da jiragen da suka nufi Baghdad zuwa Najaf, amma a ƙarshe filin jirgin sama na Najaf ma ya fuskanci dakatarwa.
Batun ƙuntatawar jirage tsakanin Iran da Iraki batu ne da ya zarce jigilar jirgin sama; batu da a gefe ɗaya matsin lamba na takunkumin Washington yake kuma a gefe guda, hankalin sassan hauza, ƙungiyoyin gwagwarmaya da al'ummar addini na Iraki kan takaita dangantakar ƙasashen biyu musamman zirga-zirgar maziyartan wurare masu tsarki.
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