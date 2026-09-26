Sojojin Isra’ila Za Su Shiga Wani Sabon Mataki A Lebanon

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA: Gidan yanar gizon tashar Ibraniyawa ta 12 ya ba da rahoton cewa sojojin gwamnatin Sahayoniya za su shiga wani sabon mataki a kudancin Lebanon cikin kwanaki masu zuwa. A cewar iƙirarin sojojin gwamnatin, wannan matakin zai fara ne bayan ƙarshen aikin tsaftace tuddan Ali al-Taher da lalata ababen more rayuwa na Hizbullah a wannan yankin.
Bisa ga wannan rahoto, ayyukan da aka gudanar suna ba sojojin gwamnatin Sahayoniya damar rage sojojinsu da sake jibge su a kan layin rawaya. Haka kuma, za a kafa jerin sabbin wuraren soji a wannan yankin. Matakin da sojojin gwamnatin Sahayoniya ke ba da hujja da shi da nufin ƙarfafa kariyar mazauna yankunan arewacin yankunan da aka mamaye.
Iƙirarin Sojojin Gwamnatin Sahayoniya Kan Lalata Ababen More Rayuwa Na Hizbullah
Tashar Ibraniyawa ta 12 ta yi iƙirarin cewa sojojin gwamnatin Sahayoniya sun cimma manufar da aka dorawa sojojinsu. Manufar da ta haɗa da lalata ababen more rayuwa na Hizbullah a yankin layin rawaya da lalata wani hadadden ginin ƙarƙashin ƙasa a tuddan Ali al-Taher bayan share shi daga sojoji.
Sojojin gwamnatin Sahayoniya sun kuma kammala aikin hari na wata runduna ta soji a yankin "Al-Mansouri" a kudancin birnin Taya. A cewar iƙirarin sojojin gwamnatin, a cikin wannan aiki an kuma lalata wani hadadden gini na Hizbullah.
Shiri Don Kasancewar Tsaro Na Dogon Lokaci
Sojojin gwamnatin Sahayoniya, a kan wannan tushe, suna shirya kansu don shiga wani mataki na tsaro na dogon lokaci. Wannan matakin zai haɗa da kafa da kammala sabon layin wuraren soji a yankin don tallafawa sojojin da ke a fagen daga.
Sojojin gwamnatin Sahayoniya suna kuma tura ƙarin sojoji da kai ƙarin kayan aiki zuwa wannan yankin don ƙarfafa ƙarfinsu na tsaro.
Dangane da rahoton tashar 12, sojojin Isra'ila suna da niyyar kiyaye yiwuwar ci gaba da ayyukan kisa kan mambobin Hizbullah tare da kiyaye zurfin tsaro da 'yancin aiki.
Rage Sojoji Don Samar Da Hutu Ga Sojojin Ajiya
Bisa ga wannan cibiyar Ibraniyawa, sabbin matakan za su samar da yiwuwar ƙirƙirar lokacin hutu ga sojojin ajiya. Sojojin da ke barin yankin bayan shiga cikin fadace-fadacen.
Rage adadin sojojin da aka tura na iya kuma kai ga raguwar adadin kwanakin aiki da ake buƙata ga sojojin ajiya na gwamnatin Sahayoniya a cikin shekara mai zuwa. Matakin da aka bayyana manufarsa ita ce ƙirƙirar wurin numfasawa ga tsarin sojojin ajiya.
Fashewar Bam A Hanyar Wata Motar Ta Gwamnatin Sahayoniya
Kusan mako ɗaya da ya gabata, sojoji biyu na gwamnatin Sahayoniya ma sun ji rauni a kudancin Lebanon lokacin da wata motar soji ta taka wani bam da aka dasa. An kwatanta raunin waɗannan sojoji biyu a matsayin maras tsanani.
Sojojin gwamnatin Sahayoniya sun zargi Hizbullah da dasa wannan bam kuma bayan haka, tare da yin amfani da wannan lamari a matsayin hujja, sun kai hari kan wurare da ababen more rayuwa a yankin da suka yi iƙirarin na Hizbullah ne.
………….
Ra'ayinka