Bidiyon Jirgin Ruwa Na Ƙarƙashin Ruwa Na Amurka Da Iran Ta Kama Yau A Mashigar Hormuz

Kamar yadda Kamfanin Dillancin Labarai na Ƙasa da Ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ta ruwaito: A ci gaba da wannan sanarwa an ce: sojin ruwa na Rundunar sun fitar da sanarwa cewa mashigar Hormuz a rufe take kuma tna ci gaba da fuskantar duk wani motsi mai haɗari da tafiya ta hanyoyin da ba a ba da izini ba a mashigar Hormuz cikin ƙarfi ba tare da tsayawa ba.
27 Satumba 2026 - 21:13
Lambar labari: 1870865
Source: ABNA24
Wannan jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa nau'in ɗaya ne daga cikin jiragen ruwa na ƙarƙashin ruwa masu basira da na zamani mai suna "Remus 600" (Remus 600) wanda mayaƙan sojin ruwa na Rundunar Kare Juyin Juya Hali suka kama a matsayin ganima kuma yanzu yana hannun ƙwararrun wannan rundunar don dawo da bayanansa.
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