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Saudiyya Ta Kai Hare-Hare 27 Kan Ababen More Rayuwa Na Al’umma A Larduna Da Dama Na Yemen

26 Satumba 2026 - 23:12
Lambar labari: 1870422
Source: ABNA24
Saudiyya Ta Kai Hare-Hare 27 Kan Ababen More Rayuwa Na Al’umma A Larduna Da Dama Na Yemen

Birgediya Yahya Saree ya bayyana cewa jiragen yaƙi na Saudiyya sun kai hare-hare 27 kan ababen more rayuwa na fararen hula a larduna da dama, wanda hakan ya kawo jimillar hare-haren Saudiyya ya zuwa hare-hare da makamai masu linzami 1,059.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mai magana da yawun sojojin Yemen, Birgediya Yahya Saree, da yammacin Asabar, ya bayyana cewa jiragen yaƙi na Saudiyya sun kai hare-hare ta sama sau 27 cikin sa'o'i 24 da suka gabata.

Birgediya Saree ya bayyana cewa hare-haren ta sama sun kai hari kai tsaye kan ababen more rayuwa na fararen hula, ciki har da gadoji da hanyoyi da sauran cibiyoyi, kuma sun shafi lardunan Taiz, Ma'rib, Sa'dah, Amran, Ibb da Hajjah.

Mai magana da yawun sojojin Yemen ya fallasa cewa jimillar hare-haren ta’addancin Saudiyya da Harbin manyan bindigunta sun kai hare-hare da makamai masu linzami 1,059 tun farkon killacewar da aka yi kan ƙasar.

Sojojin na ci gaba da kai hari kan muhimman cibiyoyi a ƙasar Saudiyya a matsayin mai da martani ga ci gaba da hare-hare da killacewa kan Yemen, haka kuma kai hari kan tarukan da ke da alaƙa da Saudiyya a ƙasar Yemen, a lokacin da Saudiyya ke ci gaba da kai hare-hare ta sama da suka shafi larduna da dama.

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