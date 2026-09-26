Iraki Ta Nemi A Cire Filayen Jirginta Daga Takunkumi Kan Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Gwamnatin Iraki ta bayyana: tana tattaunawa kai tsaye da Amurka don a cire wasu filayen jirgin saman wannan ƙasar daga matakan Washington dangane da jiragen kamfanonin jiragen sama na Iran.
Ofishin watsa labarai na firaministan Iraki a cikin wata sanarwa ya bayyana cewa waɗannan tattaunawar suna gudana ne bayan matakan da ma'aikatar baitul malin Amurka ta ɗauka game da tafiyar jiragen kamfanonin jiragen sama na Iran zuwa filayen jirgin sama na ƙasashen yankin ciki har da Iraki.
A cikin wannan sanarwa an ce Baghdad a cikin tattaunawa da ɓangaren Amurka ta nemi a cire wasu filayen jirgin saman Iraki daga waɗannan matakan domin a sami damar sake fara zirga-zirgar jirage bisa la'akari da yanayin bukatar ɗan adam.
Gwamnatin Iraki ta bayyana: tafiye-tafiye masu alaƙa da jinya, karatu, ziyarar addini da kuma muradun fararen hula suna daga cikin dalilan da Baghdad ta gabatar don sake fara waɗannan zirga-zirgar jiragen.
Ofishin firaministan Iraki ya kuma nanata tare da yin nuni ga ƙoƙarin Baghdad na rage tashin hankali a yankin cewa ci gaba da rikice-rikice zai haifar da ƙara rikitar da yanayi.
Gwamnatin Iraki ta roƙi dukkan ɓangarori da su bi hanyar tattaunawa da shawarwari don cimma mafita da za ta kawo ƙarshen rikice-rikice da fadace-fadacen da ke gudana kuma su yi la'akari da muradun ƙasashe da al'ummomin yankin.
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