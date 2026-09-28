Harin Isra'ila Kan Zirin Gaza Ya Haifar Da  Shahidai 4 Da Jikkatar 19 Cikin Sa'o'i 24

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Adadin waɗanda aka rubuta tun bayan sanarwar "dakatar da wuta" a ranar 11 ga Oktoba 2025 har zuwa yau, ma'aikatar ta bayyana cewa jimillar shahidai sun kai 1,421, raunuka 4,983, yayin da jimillar lokutan ciro gawa suka kai shahidai 834.
Bisa ga bayanan ƙarshe, Ma'aikatar Lafiya ta bayyana ƙaruwar jimillar adadi tun farkon mamayar Isra'ila kan Zirin Gaza zuwa shahidai 74,022, da raunuka 175,098, a wani adadi na wucin gadi.
A wani yanayi mai alaƙa, wakilin Al-Mayadeen a Gaza ya ba da labarin ficewar dukkan ƙungiyoyin likitanci daga asibitin Kamal Adwan da dakatar da aiki a ciki saboda kra tunkarowar motocin mamayar.
Hare-haren Isra'ila kan Zirin Gaza na ci gaba, ta hare-haren sama ko manyan bindigogi, ko ta share fage da makamai masu sauri da sauransu, abin da ke haifar da shahadar da raunata mutane da yawa kusan kowace rana.
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