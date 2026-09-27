Kame Jirgin Ruwan Amurka Da Iran Ta Yi Ba Karamar Nasara Ba Ce | Cikakkun Bayanai Game Da Fasahar Jirgin + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hadi Rezaei: Bisa ga sanarwar Sojin Ruwa na Rundunar Kare Juyin Juya Hali, ɗaya daga cikin jiragen ruwa na ƙarƙashin ruwa masu zaman kansu na zamani na Amurka nau'in REMUS 600 ya fada hannun sojojin Iran a Mashigar Hormuz. Wannan jirgi, tare da ikon aiki a zurfin mita ɗari, tattara bayanan ƙarƙashin ruwa da amfani da na'urori masu auna sigina na zamani, na iya samun darajar bayanai fiye da "jirgin mara matuƙi na ƙarƙashin ruwa" kawai.
Wanda ya haifar da babbar tambaya cewa: Wane bayanai wannan jirgin ya kawo game da ayyukansa na ƙarƙashin ruwa?
REMUS 600 wata na'ura ce mai zaman kanta ta ƙarƙashin ruwa, wato AUV, wadda aka ƙera don gudanar da ayyuka na dogon lokaci a ƙarƙashin ruwa. Wannan Na’ura na iya aiki har zuwa zurfin kusan mita 600 kuma ta amfani da tsarin mai tsammaci maras dogaro da wata na’urar DVL da gano abu ta hanyar sauti, yana iya wuce wani muhimmin ɓangare na hanyar aikin ba tare da buƙatar jagora mai ci gaba daga ma'aikaci ba.
Wannan jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa na iya ɗaukar nau'ikan na'urori masu auna sigina daban-daban; ciki har da scan na hoto, scan na gefe, na'urori masu auna muhalli, kyamara da kayan aiki na musamman don ganewa da bincike. Wannan siffa ta sa REMUS 600 ya zama dandali mai mahimmanci don bincike da gano abun da ke ƙarƙashin ruwa da tattara bayanai daga muhallin teku.
A wasu na’urorin makantansa suna aiki na tsawon dubun sa'o'i kuma suna na iya wuce nisa mai mahimmanci a ƙarƙashin ruwa.
REMUS 600 wata na'ura ce mai zaman kanta ta ƙarƙashin ruwa (AUV/UUV) wadda Hydroid, ɗaya daga cikin kamfanonin da ke ƙarƙashin Kongsberg, ta kera. An haɓaka wannan Na;ura don ayyuka na dogon lokaci na ƙarƙashin ruwa, tattara bayanan teku, zanen fadin ƙasan teku da amfani na tsaro da bincike. Tsarin sa na modular ne; wato dangin na'urori masu auna sigina da kayan aikin aiki na iya canzawa bisa nau'in aiki.
Tsayinsa ya kai kusan mita 3.25’ Faɗin jikinsa ya kai santimita 32.4 (inci 12.75)’ Nauyinsa kuwa kusan kilogram 240 a tsarin asalinsa; yana canzawa bisa kayan aikin aiki’ Zurfin aikinsa: mita 600’ Tsarin don zurfi mafi girma: wasu na;urorin da tsare-tsare suna rubutawa rahoton abubuwa har zuwa mita 1500 ma
- Matsakaicin gudu: kusan kullin teku 5 (mita 2.6 a sakan ɗaya)
- Gudun aiki na yau da kullum: kusan kulli 3–4
- Tsawon aiki: yana canzawa bisa batir, gudu da kayan aikinsa; majiyoyi daban-daban suna ba da rahoto daga kusan sa'o'i 24 har zuwa kusan sa'o'i 70 don tsare-tsare daban-daban
- Nisan tafiya kusan: mil na teku 286
- Tushen makamashi: batirin lithium-ion wanda za a iya sake caja shi
- Jigilar kaya: ana iya jigilar shi da kayan taimako kuma galibi ana buƙatar wata na'ura ta jigilar kaya ko jirgi don saukar da shi cikin ruwa.
Me Ya Sa Kame REMUS 600 A Hormuz Yake Da Muhimmanci?
Mashigar Hormuz ɗaya ce daga cikin hanyoyin ruwa masu mahimmanci kuma mafi damuwa a duniya kuma sarrafa muhallin ƙarƙashin ruwa na wannan mashigar wani ɓangare ne mai mahimmanci na daidaiton amincin teku na yankin.
A cikin irin wannan muhalli, amfani da jiragen ruwa masu zaman kansu na ƙarƙashin ruwa na iya barin wani ƙarfin soji ba tare da aika sojoji kai tsaye zuwa muhalli mai haɗari ba, ya tattara bayanai game da ƙasan teku, hanyoyin wucewa, abubuwan da ke ƙarƙashin ruwa da sauran abubuwan muhallin teku.
Daga wannan fannin, kame wata na'ura ta REMUS 600 ya kamata a kimanta shi fiye da kame wani jirgi mara matuƙi kawai; domin, idan cikakkun bayanan aikin da aka ba da rahoto za a tabbatar da su, wannan na iya nuni da cewa sojojin Iran suna da ikon gani, bibiya da tunkarar na'urorin zamani na ganewar ƙarƙashin ruwa.
Wannan lamari ana iya ɗaukarsa wani ɓangare na yaƙin bayanai cikin Ruwan sanyi kuma mai rikitarwa a ƙarƙashin ruwan Tekun Farisa da Mashigar Hormuz; yaƙin da a cikinsa kowane bayani, kowace hanya da aka rubuta da kowace fasaha da aka samu na iya zama wani ɓangare na ma'aunin ƙarfi.
A ƙarshe, muhimmancin wannan lamarin ba ya takaita cikin "kame jirgin mara matuƙi na ƙarƙashin ruwa" kawai ba ne; babban muhimmanci shi ne cewa, bisa ga sanarwar Rundunar, ɗaya daga cikin na'urorin zamani na Amurka don tattara bayanai a ƙarƙashin ruwa yanzu ya fada hannun ɓangaren Iran.
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