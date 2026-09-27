Iran: Ta Sake Kame Wani Jirgin Ruwan Ƙarƙashin Ruwa Na Amurka Karo Biyu A Mashigar Hormuz

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mujahidai na sojin ruwa na Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci, da taimakon Allah Maɗaukaki, a cikin wani aiki sun kama jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa na zamani na biyu maras matuƙi (Automatic Underwater Vehicle [AUV]) na sojojin ta'addancin Amurka, wanda ke aiki wajin leƙen asiri a mashigar Hormuz.
Ya kamata a tuna cewa a baya ma, sojin ruwa na Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci — kwanan nan — a wani aiki a ƙofar shiga mashigar Hormuz a tsanake sun kama wani jirgin ruwa na ƙarƙashin ruwa na Amurka maras matuƙi "Dive-LD".
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