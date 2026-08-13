Hoto: Mohsen Karamali
Rahoto Cikin Hotuna | Na Makokin Shahadar Imam Ali Ibn Musa Ridha (AS) A Haramin Karimatu Ahlul-Bayt (AS)
13 Agusta 2026 - 17:59
Lambar labari: 1852228
Source: ABNA24
A yau Alhamis (13ga Agusta 2026) daidai da ranar 29 Safar 1448, ranar tunawa da shahadar Imam Ali Ibn Musa Ridha (AS), masu hidima na haramin Sayyidah Fatmah Ma’asumah Karimatu Ahlul-Bayt (AS) sun yi tattaki daga Masallacin Imam Hasan Al-Askari (AS) don mika ta'aziyya ga 'yar'uwar Imam Al-Ridha (AS) zuwa haramin Sayyidah Fatimah Ma’asuma (AS).
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