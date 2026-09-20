Iran: Ƙasashen Yankin Da Suka Koma Bayan Washington Za Su Zama Abokan Haɗin Gwiwa Ga Ta’addancin Kan Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hedkwatar Khatamul-Anbiya ta Iran, a yau, ta yi gargaɗi ga ƙasashen yankin kan marawa Amurka baya ga duk wani sabon mataki kan Tehran, tana mai nanata cewa ci gaba da "manufar da ta saba wa juna" kan Iran zai sa waɗannan ƙasashe su zama abokan haɗin gwiwa a duk wani mataki.
Hedkwatar ta ce ƙasashen da suka koma wajen "maƙiya Amurka" ba za su iya sa ran haƙuri daga sojojin Iran ba bayan hakan ba.
Gargaɗi Kan Sabbin Matakan Amurka
Hedkwatar Khatamal-Anbiya ta ƙara da cewa bayanan da take da su suna nuni da cewa Washington, a wani ƙoƙari na "rufe asararta da samun nasarori na ƙarya," ta yanke shawarar sake fara kai hare-hare kan Iran.
Ta yi nuni da cewa wasu ƙasashen yankin sun amince da sake fara waɗannan matakan na Amurka a cikin wani taro na haɗin gwiwa da aka gudanar a wata ƙasar Turai.
Tehran ta sha yin gargaɗi kan amfani da ƙasa ko wuraren ƙasashen yankin don tallafawa hare-haren Amurka kan Iran, tana mai nanata cewa sojojinta za su mayar da martani ga duk wani harin ta’addanci.
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