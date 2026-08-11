Siriya: An Yanke Wa Bashar Assad Da Wasu Jiga-jigan Gwamnatinsa Hukuncin Kisa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kotun laifuka ta Damascus ta yanke hukuncin kisa ga Bashar Assad, tsohon shugaban Siriya, bisa zargin kisa da gangan da niyya. Wannan kotu ta kuma yanke wa Maher al-Assad, ɗan'uwan Bashar al-Assad, hukuncin kisa bisa zargin kisa da gangan da niyya da kuma azabtarwa.
Kotun ta kuma yanke hukuncin kisa ga Atef Najib, tsohon shugaban hukumar tsaro ta siyasa a Dara'a, bisa zargin kisa da gangan da niyya da kuma azabtarwa.
Kotun ta bayyana cewa: Atef Najib ya azabtar da adadi mai yawa na waɗanda ake tsare da su, kuma shi ne ke da alhakin kashe da yawa daga cikinsu.
Har ila yau, kotun laifuka ta Damascus, ta yanke hukuncin kisa ga Fahd al-Freij, Lu'ay al-Ali, Qusai Mahyub, Wafiq Nasser, da Talal al-Ismi, a bayan fage ba tare da halartar wadanda ake tuhuma ba a gaban kotu o gabatar da shaidun lauyoyi.
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