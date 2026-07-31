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Tattakin Yaumul Arba'een A Kano Ya Isa Garin Ƙarfi + Hotuna

31 Yuli 2026 - 22:05
Lambar labari: 1847233
Source: ABNA24
Tattakin Yaumul Arba'een A Kano Ya Isa Garin Ƙarfi + Hotuna

Yan uwa Musulmai masu tattakin Yaumul Arba'een daga Kano sun yada zangonsu a Garin Ƙarfi, inda za su kwana bayan kammala tafiyar da suka yi a yau cikin tsari da lumana.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Tun da aka isa masaukin, an gudanar da shirye-shiryen hutawa, sallar jam'i, da rabon abinci da ruwa ga masu tattaki. Haka kuma masu hidima sun ci gaba da gudanar da ayyukansu domin tabbatar da jin daɗin masu attakin.

An gudanar da tattakin cikin kwanciyar hankali, tare da nuna juriya, haɗin kai da taimakon juna tsakanin mahalarta. Insha Allah za a ci gaba da tafiya da safe, idan Allah Ya kaimu domin ci gaba da wannan tafiya ta Yaumul Arba'een.

Alhamis 30/7/2026

Rahoto: SK PRESS TV 

Hoto: Badaru Rabi'u Mai Sufi

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