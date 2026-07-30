Iran: Sojojin Irgc Uku Sun Yi Shahada A Zanjan A Hare-Haren Makamai Masu Linzami Na Amurka

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sashen hulɗa da jama'a na dakarun Irgc sashen Ansarul-Mahdi (AS) na lardin Zanjan a wata sanarwa: A harin da gwamnatin ta'addanci ta Amurka ta kai a ranar a yau 30 ga Yuli 2026 sojojin Irgc uku na wannan lardin, a kan hanyar kare iyakokin Iran ta Musulunci da tsaron al'umma, sun sami nasarar shahada.
Sojojin Irgc na lardin Zanjan, tare da yin Allah wadai da wannan laifi na zalunci, suna mika ta'aziyya da jaje na wadannan masoyi ga mai tsarki na Imam Mahdi (AS), Imam Sayyid Mojtaba Khamene'i (Allah ya kiyaye shi), iyalai masu hakuri da alfahari na wadannan shahidai masu daraja, da al'ummar Iran masoya da masu girmama shahidai.
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