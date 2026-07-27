Labarai Cikin Bidiyo | Yadda Sojojin Yemen Suka Kakkabo Jirgin Yaƙi "Bayraktar" Saudiyya

27 Yuli 2026 - 23:55
Lambar labari: 1845952
Source: ABNA24
Kafofin yada labaran yaƙi sun watsa hotunan harbowa da tarkacen jirgin sa ido mai ɗauke da makamai na makiya Saudiyya, wanda sojojin Yemen suka harba a yau, a lokacin da yake gudanar da ayyukan liken asiri a sararin lardin Al-Jawf. Hotunan sun nuna tsarin sa ido da bin jirgin "Bayraktar Akinci" na ƙasar Turkiyya, da lokacin faɗuwarsa, baya ga hotunan tarkacen jirgin yana ci da wuta bayan faɗuwar sa a ƙasa. Kuma jirgin "Bayraktar" jirgi ne mara matuki na yaƙi mai muhimmanci daga nau'in masu tsayi da dogon zango, kuma an kera shi ne musamman don aiwatar da ayyukan kai hari na dabaru waɗanda a baya suka keɓanta ga jiragen yaƙi na gargajiya masu matuki kamar "F-16."
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