Yadda Sanya Takunkuman Makamai Na Kasashen Duniya Ya Gurgunta Da Illatawa Kan Ayyukan Yaƙin Isra’ila

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Shaidar shugaban sashen kayan aiki na sojojin sama na Isra'ila, wanda "Doron Kedosh" ɗan jaridan soji na gidan rediyon sojojin gwamnatin yahudawa ya buga, ta nuna cewa takunkuman duniya ga samar da makamai ba wai kawai iya sabani ne na diflomasiyya ko kasuwanci ba, a'a, ya zama barazana ta aiki. Barazanar da ta ma iya sanya wasu jiragen sama dena aiki gaba daya .
Bisa ga rahoton gidan talabijin na Al Jazeera, wannan rikici ya kuma faɗaɗa zuwa kayan gyara na motocin sulke da bolidozoci, sassan alburusai da makamai masu linzami, albarkatun ƙasa da kayan lantarki. Duk da nasarar gwamnatin yahudawa wajen maye wani ɓangare na rashin wasu kayan aikin, majiyoyin Ibrananci sun jaddada cewa 'yancin kai na makamai na wannan gwamnati har yanzu zai kasance na ɗan lokaci, domin tsarin tsaron sama da ƙasa na wannan gwamnati sun dogara da hanyoyin samar da kayayyakin Amurka da Turai. Hanyoyin da maye gurbinsu da sauri ke da wahala.
Kedosh, ya nakalto daga wannan kwamandan soji wanda ya yi ritaya bayan shekaru 35 na aiki a sashen fasaha na sojojin sama na gwamnatin yahudawa, ya rubuta cewa, kasashen da suka kasance mambobin yarjejeniyar Rome sun sanarwa da gwamnatin yahudawa cewa, ba za su iya ba da kayan da ake buƙata na wasu jiragen sama ba, ciki har da eriyoyi da katunan lantarki.
Wannan kwamandan ya ce: Mai yiwuwa ne mu kai ga matsayin da, saboda karancin kayan gyara, dole mu ajiye wani jirgin sama a ƙasa.
Hadarin waɗannan kayan yana ga cewa ƙananan girmansu ba ya nuna muhimmancin aikinsu. Rashin aiki na katin lantarki da aka amince da shi na iya hana aiki na tsarin gaba ɗaya, ko kuma ya ajiye jirgin sama a ƙasa har sai kayan asali sun isa, ko kuma an amince da wani madadin da ya wuce gwajin aminci.
Wannan kwamandan bai bayyana sunayen kasashe ko jiragen saman da kowane ɗayan waɗannan kayan ake buƙata ba, amma ya tabbatar da cewa ƙarfin sojojin saman gwamnatin yahudawa ya dogara da samar da kayan Amurka don jiragen yaƙi na "F-35," "F-15" da "F-16," kuma yanke wannan dangantaka gaba daya ba zai yiwu ba.
A nan, jirgin yaƙi na "F-35" yana da kulawa ta musamman, domin yana daya daga cikin ɓangare na sarkar samar da kayayyaki ta duniya a ƙarƙashin jagorancin kamfanin "Lockheed Martin," kuma dole ne a kera muhimman sassansa bisa ga ƙayyadaddun bayanai da amincewar masu kera.
"Shmuel Almas," ɗan jaridan fannin masana'antar soji na jaridar "Globes," a cikin wani rahoto ya bayyana cewa, kamfanonin gwamnatin yahudawa suna kera wasu kayan aiki da ƙananun na’urori na jiragen Amurka, amma kera wasu kayan aiki na musamman baya nufin ikon kera dukkan kayan aiki ko maye gurbin hanyar tallafi ta asali ba.
Motocin Sulke Da Bolidozozi
Wannan tabarbarewar ta fi bayyana a sojojin ƙasa na gwamnatin yahudawa. "Yuval Azoulai," ɗan jarida ƙwararre kan masana'antar soji da tattalin arzikin sojojin wannan gwamnati, a cikin wani bincike da ya buga a jaridar "Calcalist," ya ba da rahoton karancin kayan gyara mai yawa na bolidozozin Amurka "D-9".
Ya nakalto daga wata majiya ta soji, ya rubuta cewa, ɗaya daga cikin sansanonin ya zama makabartar bolidozoci. Domin dubban na'urori sun lalace saboda rashin samar da kayan gyara akai-akai. Waɗannan bolidozoci, a yayin ayyukan soji, suna fuskantar lalacewa mai tsanani da lahani kai tsaye, kuma a sakamakon haka, samun kayan motsa su da na’urar injiniyanci yana da muhimmanci don ci gaba da ayyukansu.
Game da tankokin "Merkava" da motocin sulke na "Namer" da "Eitan," gwamnatin yahudawa tana kera gangar jikinsu da yawancin sassansu a cikin gida, amma a fannin injin, na’urar watsa ƙarfi da wasu kayan lantarki har yanzu suna dogara ga fasaha da masu samar da kayayyaki na waje.
Tsawaita yaƙi shi ma ya ƙara faɗaɗa wannan matsala. Ma'aikatar tsaro ta gwamnatin yahudawa, a ranar 9 ga Afrilu 2025, ta sanar da cewa, motocin sulke na wannan gwamnati a lokacin yaƙi sun yi tafiya fiye da kilomita miliyan ɗaya. A cikin wannan tsari, an sanya hannu kan yarjejeniya da darajarta shekel miliyan 100, da kamfanin "Ashdot Ashkelon," don kera kayan da suka shafi na’urorin watsa ƙarfi na 1200 da 1500 horsepower, da kuma na’urar dakatarwa da motsa tankokin Merkava da motocin sulke na Namer. Wanda aka shirya samar da waɗannan kayan a cikin shekaru biyar.
Sassan Boye
Takunkumai akan makamai ba ya farawa daga makami na ƙarshe kawai ba ne, a'a, yana farawa ne daga kayan da masana'antar gwamnatin yahudawa ke buƙata don kera makamai.
Wani rahoto daga "Matityahu Engelman," mai binciken gwamnatin yahudawa gaba ɗaya, wanda aka buga a ranar 12 ga Mayu 2026, ya nuna cewa, wannan gwamnati a cikin shekaru ashirin da suka gabata ta rasa ƙarfin cikin gida don kera wasu albarkatun ƙasa da ake amfani da su a masana'antar makamai, kuma sake gina layukan samar da kayayyaki da aka dakatar yana buƙatar jari mai yawa da lokaci mai tsawo.
Engelman, wanda ke shugabantar hukumar sa ido kan gwamnatin yahudawa, ya ce, dogaro ga kayan da ake shigo da su daga waje a lokacin yaƙi ya jefa rayukan sojojin yahudawa cikin haɗari. Ya kuma soki cewa, ba a kiyaye wasu ƙarfin aiki da ajiyar kayan da suke da muhimmanci ba.
Dangane da rahotannin kafofin yada labarai na Ibrananci, raunin ya haɗa da albarkatun ƙasa na musamman, kayan lantarki da na gani da hange, da kayan da masu kera na asali suka daina kera su, ko kuma samar da su na iya ɗaukar watanni.
"Yuval Azoulai," a cikin wata hira da "Yoav Turgeman," shugaban kamfanin masana'antar soji na "Rafael," wanda aka buga a jaridar Ibrananci "Calcalist" a ranar 10 ga Afrilu 2025, ya rubuta daga gareshi cewa, wasu masu samar da kayayyaki sun ƙi kera kayan da wannan kamfanin ke buƙata a fili, yayin da wasu suka karɓi umarni amma ba su kai su a lokacin da aka ƙayyade ba.
A nan ne aka sami wani abu da za a iya kira takunkumin shiru. Ma'ana, ba koyaushe ne ake samun yunkurin hukuma don sanya takunkumi ba, a'a, ana jinkirta kayan, mai kwangila ya ce kayan sun ƙare, ko kuma ya danganta matsalar ga mai samar da kayayyaki na ƙarƙashinsa.
Taswirar Yadda Takunkuman Suke
Jamus, saboda rawar da take takawa wajen samar da jiragen ruwa na ƙarƙashin ruwa, jiragen ruwa na saman ruwa da torpedoes, da kuma wasu kayan motocin sulke, tsarin gani da alburusai, tana kan gaba a jerin masu samar da kayayyaki masu muhimmanci na gwamnatin yahudawa.
A cikin wani rahoto na "Yedioth Aharonoth" na "Itamar Eichner," ɗan jaridan diflomasiyya ƙwararre kan harkokin waje, an bayyana jinkirin Berlin wajen nazarin buƙatun Isra'ila na dubban harsasan tankoki da sauran alburusai, a matsayin takunkumin shiru. Wannan rahoto ya yi nuni da cewa, an amince da iyakantaccen adadin buƙatun, yayin da sauran buƙatun, ba tare da an ƙi su a hukumance ba, sun ci gaba da kasancewa ba a zartar da su ba.
Birtaniya ma ta sanya takunkumai a kan lasisin fitar da kayayyaki da dama, kuma Netherlands ta takaita jigilar kayan jirgin yaƙi na "F-35." Spain, Canada, Belgium, Slovenia da Faransa ma sun sanya wasu matakai a cikin ayyukansu, wanda ya haɗa da dakatar da lasisi, hana jigilar kaya, da kuma takaita shigar kamfanonin gwamnatin yahudawa a baje kolin makamai.
Tasirin waɗannan matakai ba ya tsayawa ga na’urori gaba ɗaya kawai, domin wasu daga cikin waɗannan kasashe sune masu samar da albarkatun ƙasa, tarin ƙananan kayayyaki, da kayan da ake amfani da su a layukan samar da masana'antar soji na gwamnatin yahudawa.
Wannan hanwar ba daga Turai kaɗai ba ne. "Yuval Azoulai," a cikin wata hira da ya yi da "Haim Shtambler," shugaban kamfanin "Arit Industries" kuma mai kamfanin "Rishf Technologies," a ranar 30 ga Disamba 2025, wanda aka buga a jaridar Ibrananci "Calcalist," ya rubuta daga gareshi cewa, wani kamfanin Koriya ta Kudu ya ƙi ba da wani nau'in baturi na musamman tsawon shekaru biyu, wanda yake ɗaya daga cikin muhimman sassan tsarin fitilar lantarki, kuma ya bayyana dalilin a matsayin yankin gwamnatin yahudawa yanki ne na yaƙi.
Shtambler ya kara da cewa, kamfaninsa, a martani, ya kera baturi na cikin gida, wanda a cewarsa ya fi dogaro, kuma ya fara aiwatar da tsarin mallakar haƙƙin ƙirƙira.
Maye Gurbin Cikin Gida
Gwamnatin yahudawa, don fuskantar rashin kayan aiki, tana bin hanyoyi huɗu waɗanda suka haɗa da canja wurin sayayya zuwa kasashe masu maye gurbin, ajiyar kayan da samar da su ke ɗaukar lokaci mai tsawo, amfani da matsin siyasa da goyon bayan Amurka ga masu samar da kayayyaki, da kuma a ƙarshe, injiniyancin kera mamadinsu da samar da kayayyaki a cikin gida.
A cikin wata hira da "Globes" wanda "Shmuel Almas" ya buga a ranar 20 ga Mayu 2026, "Oren Giber," kwamandan mai ritaya kuma tsohon shugaban ofishin Merkava da motocin sulke, ya ce, fiye da kashi 70% na kayan Merkava ana kera su a cikin gwamnatin yahudawa, kuma tawagar ci gaba a lokacin yaƙi, sun bincika kayan da ba a iya siyan su, kuma sun samar da madadinsu cikin gida.
Duk da haka, ya yarda cewa samar da wasu kayan a cikin gida ba shi da fa'ida ta tattalin arziki.
Ma'aikatar tsaron Isra’ila ta kuma ƙarfafa wannan tsari da wata yarjejeniya da kamfanin "Ashdot Ashkelon" a ranar 26 ga Fabrairu 2026. Darajar wannan yarjejeniya ta wuce shekel miliyan 130, kuma manufarta ita ce sake gina tsarin watsa ƙarfi da dama. Da wannan yarjejeniya, darajar umarnin da aka tara a wannan aikin ta kai kusan shekel miliyan 253.
Ma'aikatar tsaro ta gwamnatin yahudawa ta kuma sanar a ranar 25 ga Maris cewa, darajar sayayyar cikin gida na wannan ma'aikatar, tun daga farkon shekara ta 2026, ta wuce shekel biliyan 10. Wannan ma'aikatar, a ranar 23 ga Afrilu, ta sanya hannu kan yarjejeniya da darajarta ta wuce shekel miliyan 600, don siyan alburusai na sama daga kamfanin "Elbit."
Duk da haka, kera na’urorin masu kama da juna ba ya aiki ga dukkan kayan aiki. Ana iya maye gurbin kayan injiniyanci, wayoyin haɗi, rufi, batura, da wasu sassan da ake iya gwadawa a cikin gida. Amma maye gurbin injuna masu sarkakiya, tsarin lantarki na jirgin sama, da manhajojin da aka ɓoye, yana da wuya sosai ko kuma ba zai yiwu ba.
Yayin da yaƙi ke tsawaita, takunkumin da aka danfara na kayan aiki masu muhimmanci, yana zama kayan aiki don rage shirye-shiryen soji da ƙara kuɗin yaƙi. Yanayin da ya takaita 'yancin yanke shawara, kuma ya sa ci gaba da ayyukan soji ya dogara ga ci gaba da samar da kayayyaki daga masu samar da kayayyaki na waje.
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