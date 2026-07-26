Jagora Sayyid Mujtaba Khamene'i: Kare Mujahidan Lebanon, Siyasar Dabaru Ce Ta Jamhuriyar Musulunci Ta Iran

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ayatullah Sayyid Mujtaba Hussaini Khamene'i, jagora mai girma na juyin juya halin Musulunci, a martaninsa ga wasikar mubaya'a da sadaukarwa na babban sakatare da mayaƙan muminai masu jarumtaka na Hizbullah, tare da yin nuni ga jarumtakar Hizbullah na Lebanon wajen yaƙi da makiya yahudawa, da kuma ba da kwazo ga al'ummomin 'yanci na duniya don 'yantar da su daga zaluncin masu girman kai na duniya, sun jaddada ci gaba da manufar mai muhimmanci ta Iran wajen kare mujahidan Lebanon, kuma sun yi ishara da cewa: Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ta sanya kiyaye gabaki dayan ƙasar Lebanon da kuma kawar da ta'addancin gwamnatin yahudawa gaba daya ba tare da wani sharadi ba, a matsayin sharadi na farko na yarjejeniyar ƙarshen yaƙi da Amurka mai ta'addanci.
Cikakken rubutun martanin jagoran juyin juya hali ga wasikar mayaƙan Hizbullah kamar haka yake:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکُم مِنَ الْکُفّارِ وَلْیَجِدُواْ فِیکُمْ غِلْظَة...
Bismillahir Rahmanir Rahim
"Ya Ku Waɗanda Suka Yi Imani, Ku Yaƙi Waɗanda Suke Kusa Da Ku Na Kafirai, Kuma Su Sami Tsanantawa Daga Gareku..."
Mai Girma Hujjatul-Islam Wal-Muslimin Sheikh Naim Qassem (Allah Ya Tsare Shi)
Babban Sakataren Hizbullah Na Lebanon Mai Daraja, Da Dukkan Kwamandoji Da Mayaƙan Hizbullah Masu Sadaukar Da Rayuka, Masu Haƙuri Da Juriya.
Aminci Da Rahamar Allah Su Tabbata A Gare Ku Gabadaya.
Wasikarku, ya ku 'yan'uwana da 'ya'yana, mayaƙan muminai masu jarumtaka na Hizbullah mai daraja, wadda ke ɗauke da saƙon juriya da tsayin daka don ɗaukaka kalmar Allah, da imani da alkawuran Alƙur'ani mai girma, da manufofin madaukaka na Imam Khomeini da jagora shahid Ayatullahil-Uzma Khamene'i (Allah Maɗaukaki Ya yarda da su), ta cancanci godiya da girmamawa.
A yau, yayin da al'ummomin duniya suka gaji da zalunci da ta'addancin gwamnatin Amurka da yahudawa masu laifi masu lalata dukiya da zuriya, ba su da wata hanya face jihadi da tsayin daka, kuma juriya a wannan hanya, za ta sami alkawarin taimakon Allah ga mujahidan hanyar gaskiya... "Kuma ya kasance wajibi a gare Mu taimakon muminai."
Yanzu da Hizbullah Lebanon, tana a matsayin jagorar ƙungiyoyin jihadi, ta tsaya kamar dutse mai ƙarfi a gaban harin namun daji na gwamnatin yahudawa da magoya bayanta, wannan juriya ta zama saƙo mai ba da kuzari ga al'ummomin 'yanci na duniya don samun 'yanci daga zaluncin masu girman kai na duniya da magoya bayansu. Babu shakka, wani ɓangare mai muhimmanci na wannan babbar nasara ya samu ne saboda haƙuri, mutunci, sadaukarwa da haɗin kai na al'ummar Lebanon, musamman yankin kudanci.
Jamhuriyar Musulunci ta Iran kuma, a cikin manufar jagora mai girma da shahidin juyin juya hali, Imam Sayyid Ali Khamene'i (Allah Maɗaukaki Ya yarda da shi), ta sanya kare waɗannan mujahidan da ake zalunta kuma masu ƙarfi a matsayin muhimmiyar manufar dabaru, kuma ta sanya kiyaye cikakken ƙasar Lebanon da kuma kawar da ta'addancin gwamnatin yahudawa gaba daya ba tare da wani sharadi ba, a matsayin sharadi na farko na yarjejeniyar ƙarshen yaƙi da Amurka mai ta'addanci.
Albarkar da rahamar Allah Maɗaukaki su tabbata a kan shahidai da wadansa suka raunata da iyalansu masu haƙuri, da ƴan gudun hijira na hanyar Allah waɗanda suka dauki wahala a kansu. Amincin Allah ya tabbata a kan ruhin Sayyidush-Shuhada na Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah, da dukkan kwamandojin gwagwarmaya na baya, da shahidan abokan yakinsa (Allah Maɗaukaki Ya yarda da su baki ɗaya), waɗanda suka mayar da itacen gwagwarmayar Musulunci zuwa wata bishiya mai ƙarfi, wadda tushenta ya tabbata kuma reshenta yake sama, mayaƙan da suka kawo wa Lebanon daraja da ɗaukaka a duniyar Musulunci ta hanyar jihadi da tsayin dakansu.
A ƙarshe, ina fatan, da albarkar addu'ar maigidanmu (Allah Ya gaggauta fitowarsa mai daraja), dukkan nau'ikan kulawa da falalar Allah su shafi dukkan mujahidan da shahidai da mayaƙan gwagwarmaya da ƴan gudun hijira da iyalansu masu haƙuri.
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته
"Kuma muna so mu yi wa waɗanda aka raunana a cikin ƙasa tagomashi, kuma mu sanya su shugabanni, kuma mu sanya su magada."
Aminci Da Rahamar Allah Da Albarkarsa Su Tabbata A Gare Ku.
Sayyid Mujtaba Hussaini Khamene'i
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