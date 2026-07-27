Ansarullah: Sojojin Yemen Sun Ƙara Ƙarfin Makamai Masu Linzami Na Musamman

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Wani babban jami'in Ansarullah a Sana'a ya ce sojojin sun ƙara ƙarfin makamai masu linzami na musamman a kwanan nan ga makamansu waɗanda Yemen kaɗai ke da su.
A cikin jerin sakonnin da ya buga a shafin X, babban jami'in Hussein al-Ezzi ya ce Sana'a ta haɓaka ƙarfin soji na musamman fiye da makamanta masu linzami na yanzu, yana mai bayyana su a matsayin na musamman ga Yemen.
Ya kuma buƙaci Saudiya ta bi tsarin adalci game da buƙatun Yemen, yana mai gargadin cewa Sana'a a shirye take ga kowane yanayi, ciki har da fafatawa da Saudiya ko Amurka a cikin ruwayen yanki.
Al-Ezzi ya ce manufar Yemen ita ce kawo ƙarshen zalunci ga al'ummar Yemen, ya kara da cewa ta ci gaba da jajircewa kan buƙatunta, kuma a shirye take ta jimre da duk wani sakamako don cimma su.
Ya kuma bayar da hujjar cewa jinkirin magance waɗannan buƙatu, a tsawon lokaci, ya ƙara faɗaɗa su.
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