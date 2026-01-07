Al Jazeera: Tehran Ba Caracas Ba Ce! Yunkurin Trump Na Sauya Gwamnati A Iran Ya Gagara

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Al Jazeera ta ruwaito cewa Tehran ba ta yi kama da Caracas ba kuma Jamhuriyar Musulunci ta ci gaba da zaman lafiya ko da a lokutan rikici. A cewar cibiyar sadarwar, yakin kwanaki 12 ya bayyana wasu rauni kuma ya nuna juriyar Iran.
Duk da hare-haren Isra'ila, kisan gillar manyan kwamandoji har ma da harin kai tsaye na Amurka, Iran ba ta yi kasa a gwiwa ba ta mayar da martani. Kasancewar tana da babbar rundunar soja, wuri mai wahalarwa na yanki da kuma gogewar shiga cikin takunkumi da matsin lamba na shekaru arba'in, hakan ya sa sauyin gwamnati a Iran ya zama ba zai yiwu ba.
