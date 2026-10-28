Sheikh Qassem: Babu Wata Tattaunawa Kan Makaman Gwagwarmaya Muddin Mamaya Da Hare-Hare Suna Ci Gaba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Babban Sakataren Hizbullah Sheikh Naim Qassem Ya tabbatar da cewa Gwagwarmaya a Lebanon na ci gaba da fuskantar mamayewar Isra'ila, yana mai nanata ƙin amincewa da tattaunawa kan batun makaminta muddin mamayar Isra’ila na nan kuma hare-harenta na ci gaba, kuma ya nemi ficewar sojojin Isra'ila bisa yarjejeniyar 27 ga Nuwamba 2024 da shawarar ƙasa da ƙasa ta 1701, da maye gurbinsu da sojin Lebanon a kudancin kogin Litani.
A cikin wani bayani da ya yi magana kan abubuwan da ke faruwa na siyasa a Lebanon da yankin, Sheikh Qassem ya ɗauki yarjejeniyar Lebanon a matsayin maras halacci, saboda saba wa kundin tsarin mulki da yarjejeniyar Ta'if da dokoki da jawabin rantsuwar shugaban ƙasa da jawabin gwamnati, yana mai zarginta da yin watsi da lamurran ƙarfin Lebanon da dogaro kan tada fitina da girgiza kwanciyar hankalin ƙasar.
Gwagwarmaya Ita Ce Hanya Ɗaya Tilo Ta 'Yantar Da Dukkan Ƙasar Lebanon
Sheikh Qassem ya ga cewa Gwagwarmaya ta kafu ne don fuskantar mamayewar Isra'ila da Amurka da ƙasashen Yamma ke tallafawa, yana mai ɗaukar yaƙe-yaƙen Isra'ila suna nufin faɗaɗawa da kafa "Babbar Isra'ila," kuma cewa yarjejeniyoyin da suka gabata ciki har da Madrid da Oslo ba su hana mamayar ci gaba da manufofinta na babakere ba.
Sheikh Qassem ya yi nuni da cewa Gwagwarmaya da sadaukarwar Lebanawa sun hana "Isra'ila" cimma manufofinta a Lebanon, yana mai ganin ci gaban Gwagwarmaya yana wakiltar hanyar 'yantar da dukkan ƙasar Lebanon, yayin da ya ce "Isra'ila" tana fuskantar gazawa wajen cimma manufofinta da rikice-rikicen cikin gida na siyasa da tattalin arziki da zamantakewa, yana mai ba da misali da sakamakon zaɓen Isra'ila a matsayin alamar shan "kashi."
Gwagwarmayar Iran Ta Lalata Manufofin Amurka Da Isra'ila
Game da Iran, Babban Sakataren Hizbullah ya ɗauki juriyarta ta lalata manufofin Amurka da Isra'ila na kifar da tsarin musulunci da raba ƙasar, yana mai nuni da cewa Amurka tana fuskantar rikicin tattalin arziki da rikicewar qudurorinta na siyasa da koma baya a matsayinta na ƙasa da ƙasa.
Sheikh Qassem ya yi nuni da muhimmancin yarjejeniyar tsakanin Iran da Amurka, yana mai ganin tana wakiltar tushen ƙarfi a matakin da ake ciki, tare da juriyar tsayin daka da al'ummar Lebanon.
Sheikh Qassem ya ce yarjejeniyar fahimta ta haifar da rage matakin mamayewa kan Lebanon, yana mai yaba abin da ya kira rawar Jamhuriyar Musulunci ta Iran wajen neman dakatar da hare-haren Isra'ila da ficewar sojojin Isra'ila daga ƙasar Lebanon.
Mulkin Amurka Kan Lebanon
Sheikh Qassam ya nanata wajibcin kawo ƙarshen "mulkin Amurka kan yanke qudirorin Lebanon," yana mai ganin shiga tsakani cikin sassan ƙasar keta ikon ƙasa ne, ya kuma tabbatar da cewa Hizbullah ba ta damu da wanda ke mulki a "Isra'ila" ba, amma ya nanata cewa mamayar ba za ta ci gaba ba kuma dole sojojin Isra'ila su fice daga ƙasar Lebanon.
Hizbullah Ta Tabbatar Da Ƙarfin Dangantarta Da Harkar Amal
A fannin cikin gida, Sheikh Qassem ya tabbatar da kulawar Hizbullah ga haɗin kan ƙasa da shirye-shiryenta na ba da gudummawa wajen haɗa matsayi da magance sabanin, yana mai kira ga sauran ɓangarorin Lebanon da su canja matsayinsu na masu goyon bayan haɗin kai zuwa matakai na aiki.
Ya kuma tabbatar da ƙarfin dangantaka tsakanin Hizbullah da Harkar Amal da ƙarfin ƙawance, yana mai nuni da yarjejeniya kan ikon ƙasar Lebanon da rawar sojin Lebanon da ƙin fitina, ban da goyon bayan tattaunawa da sassa daban-daban na al'ummar Lebanon da hukuma cikin ginshiƙan ikon ƙasa da kundin tsarin mulki.
Qassem: Mun Dauki Alƙawari Ga Sake Ginawa
A batun sake ginawa, Sheikh Qassam ya sabunta jajircewar ƙungiyar ga ci gaba da ƙoƙarin ba da masauki ga waɗanda abin ya shafa da gyara gidaje da sake ginawa, yana mai tabbatar da aiki kan samar da damar da ake buƙata, a daidai lokacin kira ga gwamnatin Lebanon da ta ɗauki nauyinta da neman taimakon ƙasashen 'yan'uwa da abokantaka.
Sheikh Qassam ya kammala da tabbatar da cewa Gwagwarmaya za ta ci gaba da fuskantar mamayar, bisa juriyar al’ummarta da masu goyon bayanta, yana mai nanata riƙon ikon ƙasa da ƙin jada baya da sakaci da zai shafi haƙƙin Lebanon.
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