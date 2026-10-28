Shirmatakun Trump; Asarar Yaƙi Da Iran Sun Zamo Damuwar Zaɓe A Fadar White House

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Donald Trump a daidai lokacin zaɓen tsakiyar wa'adi na wannan ƙasa da kuma shiga yanayi saboda tsananta rikici da mummunan sakamako na tattalin arziki ƙarƙashin matsin lamba mai tsanani daga manyan mutane da ra'ayin jama'a, ya sake maimaita da'awar da kalaman ƙiyayya ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran.
A wajen taron magoya bayan jam'iyyar Republican a tashar jiragen ruwa ta "Corpus Christi" na jihar Texas, don bayar da hujja game da rashin gamsuwar rayuwa sakamakon hauhawar farashin man fetur, ya yi iƙirarin cewa wannan rikicin zai ƙare nan ba da jimawa ba kuma farashin dizal zai ragu cikin sauri.
Trump a ci gaba da karkatar da al'amura ya yi iƙirarin cewa Washington ba ita ce ta fara fafatawar ba, kuma ya yi iƙirarin cewa fafatawar tsakanin ɓangarorin ta fara ne tun shekara ta 1979.
Yayin da yake gabatar da da'awarsa da ya saba maimaitawa maras tushe game da shirin nukiliya na zaman lafiya na Iran, ya yi iƙirarin cewa Washington na gab da samun babbar nasara fiye da waɗanda suka gabata kuma ba za ta bar Tehran ta sami makamin nukiliya ba; da'awar da Tehran ta sha nanata cewa shirinta na zaman lafiya ne kuma ta ƙi amincewa da barinsa.
Shugaban Amurka a wani ɓangare na jawabansa, yayin da yake magana da kalaman da ba gaskiya ba game da hanyar ruwa mai mahimmanci ta Tekun Farisa, ya yi nuni da da'awar ƙaruwar zirga-zirgar jiragen dakon mai a yankin, kuma a cikin wata hanya ta tallatawa ya yi iƙirarin cewa Washington tana tunanin canza sunan mashigar Hormuz zuwa sunansa.
Trump a martani ga suka game da hauhawar farashin man fetur da mai a kasuwannin cikin gida na Amurka ya kuma yi ƙoƙarin nuna ƙaruwar farashi a matsayin abin da ba za a iya gujewa ba.
Ya yi iƙirarin cewa kafin fara waɗannan matakan, farashin man fetur ya kasance ƙasa da dala biyu, kuma ya ɗauki matakin da sanin yiwuwar hauhawar farashin mai sosai; yayin da yake yabon aikin jiragen saman B-2, ya yi iƙirarin cewa Washington dole ne ta ɗauki irin wannan matakin don shawo kan ƙarfin Iran.
Shugaban Amurka a ƙarshe, yayin da yake ƙoƙarin kwantar da hankalin masu jefa kuri'a, ya yi iƙirarin cewa rikice-rikicen da ke faruwa a yammacin Asiya sun kawo riba mai yawa na fitar da kayayyaki ga kamfanonin makamashi na Amurka, kuma jihar Texas ta kai matakin mafi girma na samar da man fetur da iskar gas.
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