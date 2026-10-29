Rahoto Cikin Hotuna | Ganawar Ayatullah Ma'touq da Sakataren Majalissar Ahlul-Bayt (AS) ta Duniya

29 Oktoba 2026 - 14:47
Lambar labari: 1883981
Source: ABNA24
Ayatullah Sheikh "Hussein Ma'touq" memba na Kuwaiti na babbar majalisar Ahlul-Bayt (AS) ta Duniya ya gana da Ayatullah "Reza Ramezani" babban sakataren wannan majalisa a birnin Qom. A cikin wannan ganawa an tattauna sassan da sakamakon hukunce-hukuncen da masu mulkin Kuwait suka yanke kan Shi'a da masu fafutukar addini na wannan ƙasar. Kotun manyan laifuffuka ta Kuwait kwanan nan bisa zarge-zargen ƙarya, ta yanke wa Ayatullah Ma'touq hukuncin kisa.
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