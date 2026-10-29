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Isra'ila Ta Kai Hare-Hare Ta Sama Da Harbin Manyan Bindigogi Kan Yankuna A Zirin Gaza

29 Oktoba 2026 - 14:26
Lambar labari: 1883972
Source: Al-Mayadeen
Isra'ila Ta Kai Hare-Hare Ta Sama Da Harbin Manyan Bindigogi Kan Yankuna A Zirin Gaza

Isra’ila ta yi harbi da manyan bindigogi da hare-haren sama a yankuna da dama na Zirin Gaza kuma iragen ruwan yaƙinta sun yi harbi da ƙarfi kan kwale-kwalen masunta da tantunan 'yan gudun hijira, a cikin ci gaban da mamayar da ta ke yi na keta "yarjejeniyar dakatar da wuta."

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Yankuna daban-daban na Zirin Gaza, a yau Alhamis, sun fuskanci harbin manyan bindigogi da hare-hare ta sama, a lokaci guda da Harbi daga jiragen ruwan yaƙinta kan kwale-kwalen masunta da tantunan 'yan gudun hijira a yankin tashar jiragen ruwa, a yammacin birnin Gaza.

A kudancin Zirin, motocin mamayar sun yi harbi mai ƙarfi kan tantunan 'yan gudun hijira a Muwasi na birnin Rafah.

A lardin tsakiya, motocin mamayar sun yi harbi a arewacin sansanin Al-Bureij, a lokaci guda da harbin manyan bindigogi na Isra'ila a gabashin birnin Deir al-Balah.

Kididdigar Adadin Hare-Haren Isra’ila Kan Zirin Gaza

Ma'aikatar lafiya a Gaza ta bayyana ƙaruwar sakamakon adadin Hare-Haren Isra'ila zuwa shahidai 74,564 da raunuka 175,770, tun daga 7 ga Oktoba 2023.

Ma'aikatar ta yi nuni da cewa dubban waɗanda abin ya shafa har yanzu suna ƙarƙashin tarkacen baraguzan gine-gine da kan hanyoyi a yashe, a yanayin wahalar isar ƙungiyoyin ceto gare su.

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