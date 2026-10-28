Yemen: A Fice Daga Filin Jirgin Saman Aden Nan Take: Akwai Jirgin Sojin Saudiyya Dauke Da Makaman Kashe Yemeniyawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mai magana da yawun sojojin Yemen, Birgediya Yahya Saree Sojojin Yemen, a yau Laraba, sun yi kira ga waɗanda ke filin jirgin sama na Aden da su fice nan take, "saboda akwai wani jirgin dakon kaya na soji na Saudiyya, wanda ke jigilar makamai don kashe 'ya'yan al'ummar Yemen," a cewar maganar mai magana da yawun sojojin, Birgediya Yahya Saree.
A wata sanarwa ta biyu, sojojin Yemen sun sake maimaita kiransu na ƙarshe ga ficewa daga filin jirgin sama na Aden nan take.
"Hukumar tsaron Aden" ta bayyana kwanaki da suka gabata, faɗuwar makamai masu linzami biyu a filin jirgin sama na Aden, a karo na biyu da ake kai wa wannan cibiyar hari cikin ƙasa da mako ɗaya.
Saudiyya Ta Kai Hare-Haren Sama Da Makamai Masu Linzami 3,379 Tun Farkon Tsanantar Lamura
Wannan yana zuwa ne a cikin tsarin ci gaban tsanantawar Saudiyya kan Yemen, inda jiragen Saudiyya suka kai hari da hare-hare 4 kan ginin hukumar tsaron yankin tsaro a birnin Mokha da ke gabar yammacin Taiz a yau, a cewar wakilin Al-Mayadeen.
Haka kuma, wata majiya ta yankin ta gaya wa "Saba" cewa yara biyu sun ji rauni sakamakon harsashin da tarukan Saudiyya suka harba kan gidajen fararen a Al-Qubaytah a lardin Lahj.
Da haka, jimillar hare-haren Saudiyya tun farkon tsanantawa kan Yemen sun kai hare-hare ta sama da makamai masu linzami 3,379, a cewar sojojin Yemen.
Dangane da haka, gargaɗin sojojin Yemen da ayyukansu suna zuwa ne a cikin tsarin mayar da martani ga hare-hare da ke kai hari kan ababen more rayuwa na fararen hula a larduna da yankuna da dama na ƙasar.
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