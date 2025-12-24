IRGC: Ta Dakatar Da Wani Jirgin Ruwa Da Ke Dauke Da Man Fetur A Tekun Farisa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kwamandan Yankin Farko na Rundunar Sojojin Ruwa ta Juyin Juya Halin Musulunci ya sanar da kwace wani jirgin ruwa da ke dauke da lita miliyan 4 na man fetur da aka yi fasakwauri a cikin ruwan Tekun Farisa.
A cewarsa, a wani aiki na musamman da cikakken bayani, sojojin Yankin Farko na Rundunar Sojojin Ruwa ta IRGC sun gano kuma sun kwace wannan jirgin, wanda ke shirin barin yankin ruwan Jamhuriyar Musulunci ta Iran tare da ma'aikatan jirgin 16 wadanda ba 'yan Iran ba.
Kwamandan Yankin Farko na Rundunar Sojojin Ruwa ta IRGC ya kara da cewa: An tura shari'ar wannan jirgin ga hukumomin shari'a don ƙarin bincike a shari'ance.
