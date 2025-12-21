Hizbullah Ta Iraki Ta Mayar Da Martani Ga Qudirin Kwace Makamai Gwagwarmaya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Hizbullah ta Iraki ta fitar da wata sanarwa da ke kin amincewa da duk wani quduri na kwace makamai ko kuma iyakance makamai ga gwamnati.
Sanarwar ta ce: "Gwagwarmaya halttacen hakki kuma makamai za su ci gaba da kasancewa a hannun mayakan Rundunar Hizbullah ta Iraki. Tattaunawa game da yarjejeniya da gwamnati a wannan fanni za ta yiwu ne kawai bayan janye sojojin mamaye na NATO da sojojin Turkiyya gaba daya".
Sanarwar ta jaddada bukatar tabbatar da tsaron mutanen Iraki da wurare masu tsarki daga barazanar da ke tattare da al-Julani da sojojin Peshmerga.
Ta kuma bayyana cewa fahimtar cikakken ikon Iraki, tsaron kasa, da hana tsoma baki daga kasashen waje su ne manyan abubuwan da ake bukata kafin tattaunawa kan iyakance makamai ga gwamnati. Duk wanda ya yi yunkurin mika makamansa ba tare da cimma cikakken ikon mallaka ba ya yanke shawara ne ta kashin kansa.
Jiya, Abdul Qader al-Karbalai, wakilin soja na ƙungiyar Al-Nujaba, shi ma ya tabbatar da ci gaba da gwagwarmaya ga sojojin Amurka. Tun da farko, Faiq Zaidan, Shugaban Majalisar Koli ta Shari'a ta Iraki, ya yi iƙirarin cewa ƙungiyoyi masu dauke da makamai sun mayar da martani mai kyau ga shawarar gwamnati a batun mallakar makamai.
